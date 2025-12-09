期交所徵才 報名今起跑

期交所啟動新人招募計畫。（期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕期交所啟動新人招募計畫，本次共招募七類別十八名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗之「一般業務」人員、具醫療實務經驗之「護理人員」，並積極延攬「C++程式開發維護人員」、「Java程式開發維護人員」、「主機操作暨系統維運人員」、「資訊安全人員」及「資料庫管理人員」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考。

期交所成立至今近三十年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，期交所的企業識別標語 「TAIFEX Cares」，代表期交所不論在集中市場、店頭市場、ESG永續發展及企業社會責任等面向都積極深耕發展並持續關懷，「關心」國內外市場最新脈動以推出符合需求之商品與制度、「用心」推動各項業務發展以強化對期貨商及交易人之服務品質、以「愛心」回饋社會弱勢族群，共同實踐永續金融願景。

期交所非常重視員工的身心健康與職涯發展，積極創造幸福企業與優質職場，包括提供各項優渥的福利措施，如生日禮金、交通、伙食津貼、生育獎勵、子女教育補助、托兒補助、旅遊補助、自強活動等福利補助；提供優於法規之休假制度與退休金提撥；成立多元化社團，協助員工適度放鬆與紓壓。

期交所本次新進人員招募委由證券暨期貨市場發展基金會辦理，報名期間自十二月九日起至二十九日止，一律採「線上報名」，請逕至證基會網站報名。筆試測驗日期訂於一一五年一月二十四日（星期六）舉行。

