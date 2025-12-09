超級央行週登場 台幣匯價連四紅

外資熱錢匯入，新台幣兌美元昨一度勁揚一．六角，但尾盤中央銀行進場調節，終場收在三十一．二〇二元、升值五．六分。（美編組合成）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場押注聯準會（Fed）本週再降息一碼的機率逼近九成，美元走弱，加上台股年底作帳行情發動、外資熱錢匯入，新台幣兌美元午後一度勁揚一．六角；但中央銀行尾盤進場調節，台幣升幅大幅收斂，終場收在三十一．二〇二元、升值五．六分，匯價連四紅，但成交量僅十四．七五億美元，市場觀望氣氛轉濃。

台股昨強勢上漲三二二．八九點、收在二萬八三〇三．七八點，三大法人同步買超，合計買超一九一．一七億元，其中外資連續五日買超，昨續加碼一四〇．八七億元。

新台幣昨早反映美元回落，快速升破盤整區間，午後更在外資熱錢大舉湧入下，最高升抵三十一．〇九八元，創三週新高；因熱錢流入過猛，央行尾盤進場調節，匯價重回三十一．二元之下。

年底可望挑戰31元

匯銀人士認為，短線不排除台幣仍有升值空間，甚至年底前有機會挑戰三十一元大關，但外資資金流向及央行態度仍是關鍵。

美國上週五公布九月核心個人消費支出（PCE）低於市場預期，顯示通膨溫和，在勞動市場雜音浮現下，市場普遍預期Fed連續三度降息幾乎已成定局。市場關注Fed會後聲明、主席鮑爾談話以及點陣圖是否有新的降息訊息。根據九月釋出的點陣圖，預計明年只會降息一次，但市場則預測將有二次降息。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數下跌〇．二％，主要亞幣走勢分歧，日圓先升後轉貶〇．四六％；新加坡幣小眨〇．〇五％；台幣升值〇．一八％、韓元升〇．一六％、人民幣小升〇．〇一％。

本週進入全球央行決策密集期，包括Fed、加拿大與澳洲央行皆將公布利率決議；下週則有英國、歐元區、台灣與日本央行接力登場。

