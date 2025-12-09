Netflix收購華納HBO 川普︰有壟斷疑慮

串流媒體巨頭網飛（Netflix）擬收購HBO Max，川普表示，這可能會是個問題，「我將參與這項決定」。（法新社）

此案恐面臨美國政府阻力

市場︰明年底完成交易機率僅23％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普七日針對串流媒體巨頭網飛（Netflix）以七二〇億美元收購華納兄弟探索（WBD）旗下製片廠與串流部門HBO Max的交易，提出潛在的反壟斷疑慮。他表示，這是龐大的市占率，毫無疑問，這可能會是個問題，「我將參與這項決定」。

這是川普首度就該交易公開發表評論，暗示這樁全球最大串流服務公司與好萊塢巨擘的聯姻恐將面臨美國政府的阻力；他說：「這必須通過一個流程，我們將拭目以待。」他並證實，已會見網飛共同執行長薩蘭多斯。

市場營運預測機構Polymarket數據顯示，在川普發表看法後，市場預期二〇二六年底前，網飛完成該交易的機率僅二十三％，從先前的六十％暴跌。

美司法院、歐盟監管官員都將嚴審

將審查該交易的美國司法院反壟斷部門可能主張這項交易違法，因為使網飛的市占率擴大超過三十％門檻；歐盟監管官員也可能嚴查該交易。

網飛預料主張Alphabet的YouTube與字節跳動的TikTok也應納入串流市場的分析中，如此將大幅削弱網飛被認為的市場優勢。

上週五，網飛同意在華納兄弟探索分拆有線電視網絡業務後，收購其旗下製片廠與串流媒體部門HBO Max。網飛在競標時擊敗派拉蒙天舞與康卡斯特，前者執行長大衛．艾里森是川普好友、甲骨文創辦人艾里森之子。

據悉，大衛．艾里森尚未放棄該收購，可能施壓反壟斷官員，迫使華納兄弟回頭選擇派拉蒙。網飛已同意，若該交易未能通過政府批准，將支付五十八億美元解約費，占交易總額八％。

美國兩黨國會議員，包括共和黨參議員以薩與民主黨參議員華倫批評該交易，指控將創造一個擁有四．五億用戶的串流巨霸，進而傷害消費者。

