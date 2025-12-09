供應鏈移轉 中港韓占比從90％降至50％

美國發動首輪貿易戰以來，就出現供應鏈從中國逐漸轉移至南亞太地區的現象。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕富國銀行供應鏈金融（Wells Fargo Supply Chain Finance）一項分析顯示，過去十年，全球企業的中國、香港和南韓供應商比率已從九十％降至五十％，顯示美國總統川普為減少對中國製造業的依賴而發起的貿易戰，已來到轉捩點。

富國銀行供應鏈金融全球業務開發主管詹森（Jeremy Jansen）表示：「自美國發動首輪貿易戰以來，就出現供應鏈從中國逐漸轉移至南亞太地區的現象，從二〇一八至二〇二〇年，中國供應商減少的速度幾乎翻倍。」

詹森指出：「根據我們對供應商所做的統計，北亞太和南亞太區供應商的占比各為五十％，中型供應商的轉移目的地為台灣、越南、印尼、泰國、印度和馬來西亞。這些國家都受益於供應鏈的長期多元化。」

根據貨運情報公司SONAR的數據，今年迄今，美國從中國進口的商品額年減二十六％，但中國對南亞太地區的貿易量顯著增加。

另，根據追蹤供應鏈變化的Project44，二〇二五年中國對印尼的貿易增加二十九．二％，對越南增加二十三％，對印度增十九．四％，對泰國則增四．三％。與此同時，越南對美國的貨櫃貿易量年增二十三％，泰國及印尼對美國的貨櫃貿易量則分別增加九．三％與五．四％。

中國海關八日公布，十一月中國對美國的出口持續下滑，但對東協和歐盟成員國的出口分別增加逾八％、約十五％。

