紐時：中藉貶值掀出口海嘯亂全球

中國從汽車、太陽能板到消費電子產品全球倒貨。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國出口海嘯席捲全球，其貿易順差僅耗費十一個月便突破一兆美元里程碑，中國的出口成就以全球經濟為代價，導致各國製造業者減產、關廠，引發不滿。

多國業者被迫減產關廠

《紐約時報》報導，中國大幅升高對其他國家的出口，從汽車、太陽能板到消費性電子產品，中國出口浪潮肆虐東南亞、非洲、歐洲與拉丁美洲。德國、日本與南韓等傳統汽車製造與出口大國，面臨客戶流向中國對手的局面；印尼、南非等開發中國家的工廠，因難以與中國低價商品競爭，被迫減產甚至關廠。

請繼續往下閱讀...

多年來，中國人民幣相對許多其他貨幣、尤其是歐元表現疲軟，是其出口橫流全球的主因之一；另一原因是中國的物價持續下跌，但歐美卻持續上漲。人民幣的疲軟有助於使中國出口飆漲。

出口歐盟是進口逾2倍

中國經濟逾十分之一由其製造產品的貿易順差支撐，歐洲對此感受尤其強烈。目前中國對歐盟的出口是進口逾兩倍，今年迄今，中國對歐洲的貿易順差大幅擴大。

中國歐盟商會會長彥辭指出：「隨著人民幣對歐元貶值三十％、甚至更多，即使歐盟在鬆綁規範、降低能源價格、建立統一市場方面做了所有正確的事，也極度困難，甚至不可能與中國製造業者競爭。」

《金融時報》報導，東南亞也是中國傾銷產品的重災區。數據顯示，今年前九月，中國對東南亞六大經濟體（印尼、新加坡、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞）出口年增二十三．五％，從三三〇〇億美元激增至四〇七〇億美元。

過去五年，中國對這些國家的出口翻倍，今年中國對該區域的貿易順差創史上新高。過去四年，中國對該區出口的複合年均成長率（CAGR）高達十三％。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所首席經濟學家拉賈說，中國長期以來向東南亞等市場傾銷廉價產品，威脅在地生產者，但「今年情況更加嚴峻，因美國關稅戰引發繞道出口」。他的研究顯示，今年六十％的出口是該區製成品的零組件。

至於消費性產品，中國搶奪其他國家的市占率，逐漸成為東南亞主要供應國，馬來西亞經濟學家Doris Liew說：「中國的供應過剩，特別是廉價消費產品需要新的出口，而東南亞因地理、物流與規模因素，成為最自然的外溢市場。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法