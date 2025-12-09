中國對美出口 連8月雙位數下跌

中國十一月出口增幅超越市場預期，進口則依舊疲軟，使得前十一月貿易順差突破一兆美元，恐繼續引發貿易夥伴不滿。（美聯社）

藉傾銷歐盟、東協拉抬出口 前11月順差逾兆美元 法國嗆祭重稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中領袖在十月底達成貿易戰休兵協議，但中國十一月對美國出口連續八個月雙位數下跌，整體出口增幅卻超越市場預期，進口則依舊疲軟，使得前十一月貿易順差突破一兆美元，恐繼續引發貿易夥伴不滿。

中國海關總署表示，十一月以美元計價出口年增五．九％，優於市場預估的三．九％；進口則年增一．九％，不及市場預估的三％，單月貿易順差一一二〇億美元，為史上第三大。

中國十一月對美國出口年減二十八．六％，為連續八個月雙位數下跌，進口也年減十九％。儘管美國總統川普和中國國家主席習近平十月底在南韓達成貿易戰休兵協議，但中國對美出口暴跌，卻由對歐盟和東協的出口激增所彌補，中國十一月對東協和歐盟的出口分別增加逾八％和約十五％。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示：「儘管貿易戰停火，美國仍對中國進口商品徵收高關稅，中國出口商可能繼續利用第三國的設施來向美國出口，這可能變成未來的常態。」

根據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）的數據，目前美國對中國進口商品徵收的平均關稅稅率為四十七．五％，中國對美國進口商品徵收的平均關稅約三十二％。

累計今年前十一月，中國出口年增五．四％，進口年減〇．六％，貿易順差一．〇七六兆美元、年增二十一．六％，已超過去年全年的一兆美元。

中國繼續展現主導出口市場的態勢，恐引發貿易夥伴不滿。法國總統馬克宏上週訪問中國時就警告，若北京當局無法解決貿易失衡，歐盟可能得採取強力措施，包括對中國進口商品加徵報復性關稅。

與歐盟貿易緊張升溫 中國經濟添風險

中國巨額的貿易順差，也凸顯北京當局很難擺脫依賴出口的經濟結構，今年淨出口占中國經濟成長約三分之一。法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊表示，與歐盟的貿易緊張升高，將是值得觀察的中國經濟下行風險來源。

