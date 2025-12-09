引領資本市場邁向淨零 櫃買中心榮獲國家永續發展獎

櫃買中心榮獲114年國家永續發展獎，由行政院副院長鄭麗君（左）頒獎，櫃買中心總經理陳麗卿（右）代表領獎。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕行政院國家永續發展委員會8日舉辦「114年國家永續發展獎」頒獎典禮，櫃買中心（Taipei Exchange）以多面向的永續實績，榮獲民間團體類國家永續發展獎，充分展現其多元共融、創新驅動、永續治理，全面加速台灣資本市場邁向2050淨零願景的堅強實力，也成為證券期貨周邊單位中首家獲此殊榮的機構。

櫃買中心長期深耕資本市場，透過股票與債券雙核心業務全方位促進永續發展。在推動多元共融方面，櫃買中心以創櫃板扶植新創企業、興櫃市場承接新創聚落、上櫃市場打造產業旗艦群，至今已協助超過2600家企業進入資本市場。

請繼續往下閱讀...

在創新驅動方面，櫃買中心建置多層次股票市場並推出「創櫃板Plus」新制，協助新創與中小企業及早建立健全制度並媒合其所需資源。

另透過持續優化上櫃及興櫃公司治理架構、建置綠色證券資訊平台及推動綠色證券認證制度等措施協助企業推動ESG。同時，持續擴展永續發展債券市場引導資金挹注永續發展與轉型，及投入公共建設與社會扶助措施。

櫃買中心不僅持續精進制度，亦積極推動商品創新，例如，編製多檔ESG主題式指數、開發ETF及ETN等指數化商品，以提升投資人永續投資意識等，櫃買中心也是全台第一個以氣候韌性為主題發行相關指數的交易所。

至於在科技創新部分，櫃買中心建置了「ESG數位平台」協助企業揭露永續資訊，並導入自動化報告書產製功能，有效提升資訊揭露品質與效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法