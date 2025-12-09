自由電子報
盤勢分析》降息預期 台股大漲322點

2025/12/09 05:30

台積電在AI需求先進製程與先進封裝強勁帶動下，明年第一季營運將淡季不淡，可望維持高檔水準。台積電昨收盤達1495元，大漲35元。（中央社）台積電在AI需求先進製程與先進封裝強勁帶動下，明年第一季營運將淡季不淡，可望維持高檔水準。台積電昨收盤達1495元，大漲35元。（中央社）

美國本週降息預期升溫帶動資金行情，台股昨日開高走高，在權值王台積電（2330）與記憶體族群點火下，台股一路走高，終場大漲322.89點、以28303.78點作收，寫下波段新高，成交量約4383億元。

外資昨買超140.88億元、投信買超0.66億元、自營商買超49.64億元，合計買超約191.17億元；外資台指期淨空單昨增加640口，累積外資台指期淨空單約2.74萬口。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，台美關稅談判傳出將進入收尾階段，我方關稅條件有望較先前調降，加上市場普遍預期聯準會將再度降息，台股基本面、資金面及技術面表現穩固，外資回補加上類股輪動，市場信心回籠，年底在歐美股市旺季帶動下有望續揚。

元大投顧分析，現階段資金持續在營運展望能見度高的記憶體、印刷電路板（PCB）族群輪動，投資人應掌握由虧轉盈具備轉機題材，或月營收年增率大幅攀升的主流標的，當股價修正到短期均線擁有支撐時分批布局。（記者張慧雯）

