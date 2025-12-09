財經青紅燈》先別去韓國玩

南韓今年起推動電子入境卡，該卡在「出發地」欄位與「下一目的地」欄位，將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部已提出抗議，但似乎並未得到南韓正面回應。（資料照）

南韓今年起推動電子入境卡，但該卡在「出發地」欄位與「下一目的地」欄位，將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，引起國人不滿，外交部已提出抗議，但似乎並未得到正面回應，由於今年上任的韓國總統李在明立場相對親中，台灣政府在這件事上應該有所作為，也奉勸國人近期應該少到韓國旅遊。

中、日兩國因為日本首相高市「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」這段發言，關係陷入緊張，中國取消許多赴日航班，使得多數中國遊客打算把赴日行程改道南韓，嚇壞計畫到南韓旅遊的台灣民眾。

請繼續往下閱讀...

近期台灣遊客到南韓旅遊，有人自發性佩戴「我是台灣人」徽章，避免讓南韓近期反中情緒的火燒到，但面對大批中國遊客擠進比日本面積小、旅遊環境也不比日本的南韓，最好的方法就是先別去為妙。

南韓跟台灣在許多產業都處於競爭關係，但這幾年因影視圈韓流、台灣人赴韓旅遊持續成長，加上台灣AI產業鏈須向南韓購買HBM（高頻寬記憶體），都導致台灣對韓國貿易逆差逐年擴大，2023年為102億美元、2024年為230億美元，今年前10月已達305億美元，而韓國今年前10月整體對外貿易順差為563億美元，台灣就貢獻超過一半，韓國從台灣賺到大把銀子，但卻在政治上降低台灣國格，讓人無法忍受。

台灣今年前10月對美國貿易順差高達1119億美元，主要就是AI供應鏈對美國出口暴增，這也導致台灣在對美關稅談判難度提高，而這其中也有部分是拜南韓所賜，因台灣組裝AI伺服器需要買進大量的南韓HBM，再出口到美國，看台灣過去從南韓進口金額從300億美元到去年增為430億美元，今年前10月已達520億元，顯示台灣進口南韓HBM的金額不低，現在跟美國談判關稅的台灣政府團隊，也請向美方強調這一點。

台灣不主動挑起事端，但面對挑起事端的人，得硬起來處理，否則其他人有樣學樣，台灣真的會變成一個軟柿子！（陳永吉）

