先進製程接單熱 台積電明年首季淡季不淡

外資預估，AI相關客戶積極搶台積電先進製程產能，帶動台積電產能供不應求、積極擴增產能。（路透檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠蘋果、輝達等主要客戶對先進製程與先進封裝產能需求熱，目前除5、3與2奈米先進製程與先進封裝產能供不應求之外，新近傳出7奈米先進製程訂單也增溫，產能利用率提高，有助帶動明年第一季營運淡季不淡。

半導體供應鏈傳出，蘋果iPhone 17系列新機今年銷售表現不俗，銷售量超越預期，並且陸續追加台積電產能；此外預期2026年上半年從筆電、平板電腦到智慧家居等新產品，台積電仍為蘋果晶片獨家供應商；輝達、超微、亞馬遜等AI相關晶片，也相繼投產台積電先進製程，連英特爾Arrow Lake與Lunar Lake處理器也委由台積電採3奈米代工生產。

外資預估，AI相關客戶積極搶台積電先進製程產能，帶動台積電產能供不應求、積極擴增產能，預估明年月產能上看16萬片；其中2奈米到明年底月產能可望達12萬片，近期還將在台南擴增新廠，最快明年建廠；AI需求的先進封裝CoWoS也持續擴產，明年可望增加到月產能12萬片以上，較今年增加5成。供應鏈預估台積電明年資本支出將上看500億美元。

業界新傳出，台積電近期7奈米先進製程訂單也加溫。上季7奈米約占台積電營收比重14%，比3、5奈米各占23%、37%明顯較低，顯示產能利用率相對未達滿載，預期隨產能利用率爬升，有望帶動營收比重提高。

7奈米先進製程訂單也增溫

外資連5買 目標挑戰1500元

整體而言，台積電在AI需求先進製程與先進封裝強勁帶動下，明年第一季營運將淡季不淡，可望維持高檔水準。台積電不回應客戶及訂單相關傳言，維持客戶對先進製程需求旺的論調。

台積電昨股價勁揚，收盤達1495元，大漲35元，挑戰1500元在望，市值回升到38.76兆元，成交量2.4萬張，三大法人共買超8399張，其中外資買超7527張，為連5買。

