年底作帳行情啟動 台股有望再創高

法人認為，台股年底作帳行情啟動。

〔記者張慧雯／台北報導〕年底作帳行情啟動！十二月第一週三大法人全數站在買方、買超近七四〇億元，為今年八月以來首見；法人認為，時序進入年底，台股年底作帳行情啟動，大盤指數空間或許有限，不過個股想像空間可能較大，且台股明年仍有高點可期，短期修正反而是中長期投資機會。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入今年最後一個交易月，三大法人全力買進，統計過去三十五年來，每年十二月就是集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌；且今年十一月指數下跌超過二％，在歷史數據中，十一、十二月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可預期台股至年底前仍有表現空間、上漲機率高。

野村投信也認為，明年輝達出貨量可望顯著成長，加上輝達供應鏈技術門檻高，台灣擁有全球最完整的AI垂直供應鏈優勢，更是國際AI業者關鍵合作夥伴，而AI後市樂觀，對台股帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢；野村投信分析，即便出現短線修正，仍不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局良機。

元大投顧建議，從線型來看，目前指數處於前波套牢區，整體成交值呈現萎縮，大盤尚無餘力再創新高，由於籌碼狀況不理想，整理時間恐會加長，提醒投資人波動幅度恐加劇，後續可多觀察量能變化、持股汰弱留強；在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，投資宜分散才能降低風險。

