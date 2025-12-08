川普關稅效應 削弱美籌資優勢

今年亞太地區借款人發行以歐元計價的債券數量，占總發行量的23％，創歷史新高。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕亞洲經濟體不僅在調整貿易關係以因應美國關稅，而且也逐漸將更多的融資轉到其他市場，這凸顯了美國總統川普的關稅政策可能削弱美國在籌資領域的主導地位。

亞太以歐元發債 今年占比創高

彭博彙編的數據顯示，今年亞太地區借款人發行以歐元計價的債券數量，占總發行量的二十三％，創歷史新高，比二〇二四年增加六個百分點；企業和政府發行的歐元債券今年迄今成長七十五％，達到八六四億歐元（新台幣三．一四兆元）。

數據顯示，多筆亞洲發行的歐元債券在發行首週，就名列歐洲公開聯貸市場認購最踴躍的前茅。美元債券交易仍占融資交易的絕大部分，今年亞洲企業和政府發行的美元計價債券成長了二十九％，但其市占率有所下降，美國在融資方面的優勢可能正在逐漸減弱。

匯豐銀行亞太區債券資本市場共同主管Daniel Kim表示：「關鍵驅動因素是投資人需要擺脫對美元的過度依賴。今年歐元債券發行量的激增源於一系列戰略動機，而不僅僅是例行的再融資。」

川普今年祭出關稅措施，並無視通膨隱憂施壓聯準會降息，動搖了投資人對美元資產的信心，並促使投資人靠向歐元資產。亞洲借款人也紛紛跟進，大舉增加歐元債券發行量，以滿足多元化需求；與此同時，美元兌歐元匯率也貶值了十一％。

德意志銀行離岸中國債券資本市場主管Ben Wang表示：「去美元化或投資組合多元化，以增加非美元貨幣配置，是我們今年觀察到的一個趨勢。」

Wang指出，今年初德意志銀行亞太區債券交易量歐元計價債券所占比重較小，但進入下半年後，歐元所占比重比已超過十％，甚至達到二十％。

歐元計價債券的發行熱潮，也得益於融資成本的降低，一些亞洲借款人以歐元融資的成本，低於以美元或本國貨幣融資的成本。彭博彙編的數據顯示，投資人將歐元兌換成美元的溢價，已降至近五年最低點，僅〇．〇三一個百分點。

過往有人一直預測美元將失去儲備貨幣地位，但事實證明這些預測大錯特錯。多年來，美元債券發行量持續飆升，目前還不清楚這次回落是暫時現象還是長期趨勢。

