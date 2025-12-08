台積赴美非外移 供應鏈借船出海

前經濟部部長郭智輝強調，台積電選擇加碼投資美國，符合全球產業布局趨勢，更是基於地緣戰略及市場需求而做出的合理且正確的決策。（資料照）

郭智輝︰符合全球產業布局趨勢 助中小企打入關鍵供應鏈

記者洪友芳／專訪

美國總統川普推動美國重返生產製造，台積電加碼投資千億美元，遭質疑恐成「美積電」。前經濟部部長郭智輝駁斥這種產業掏空論調，他強調，台積電選擇加碼投資美國，不僅符合全球產業布局趨勢，更是基於地緣戰略及市場需求而做出的合理且正確的決策，也可協助台灣眾多中小企業借力進入美系等關鍵供應鏈，拓展海外市場。

郭智輝指出，半導體產業從來不是任何單一國家能夠獨立完成或全面掌握，台灣在高階半導體製造上，的確扮演關鍵且不可取代的角色，但在半導體的上游材料、製程設備與前端應用等面向，美國仍掌握結構性優勢；台積電選擇加碼投資美國，不僅符合全球產業布局趨勢，更是基於地緣戰略及市場需求所做出的合理正確決策。

深度連結最前沿科技生態系

他分析，未來半導體產業的核心競爭力，將取決於「尖端材料」與「先進封裝技術」，並緊密連動下一階段的科技應用，包括AI、智慧機器人、量子計算、智慧醫療等領域；半導體產業的競爭不只是「賣晶片」，而是要能與最前沿的科技生態系深度連結。台灣主要的經貿夥伴正是在這些領域具備強大優勢，台灣的競爭力就在於持續扮演好生態系中不可替代的角色。

郭智輝強調，半導體供應鏈全球布局絕非「外移」，比較像是「借船出海」。這艘船就是台積電、鴻海等世界級企業，透過這些龍頭企業的全球布局，經由「以大帶小」的策略，將可協助台灣眾多中小企業借力進入美系、日系等關鍵供應鏈，擴展海外市場。

高附加價值、關鍵研發留台

他認為，台積電已經成長為大型跨國企業，選擇加碼投資美國，不應被解讀為「掏空」，反應理解為「把美國的商機帶回來」，透過在當地設廠、就近服務國際大客戶，台積電有機會掌握更多高階製程訂單，並把關鍵研發與高附加價值環節留在台灣，帶動本地供應鏈同步升級。

