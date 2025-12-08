〈財經週報-財經焦點〉櫃買引資不停歇 12月辦理新加坡法說會

櫃買中心涂月憲副總經理（前排左四）、富邦證券施伯承資深副總經理（前排右四）與參加法說會的8家上櫃公司代表合影。（櫃買中心提供）

記者高嘉和／台北報導

櫃買中心本（114）年12月3日至5日與富邦證券，偕同8家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwan Corporate Day」。本次活動進行43場次的會議，約百人次機構法人代表與會，顯示外資機構高度關注櫃買市場的上櫃公司。

櫃買中心表示，本次參加新加坡法說會的8家上櫃公司包括聯亞（3081）、雙鴻（3324）、上詮（3363）、力旺（3529）、新應材（4749)）、譜瑞-KY（4966）、宜鼎（5289）及胡連（6279），都是目前在半導體製程相關供應鏈、散熱模組、通信網路業及電子零組件業等產業領域中的優質公司，因此吸引了當地主權基金、大型資產管理公司與保險公司及專業投資機構積極參與。

此外，櫃買中心在法說會當天特別安排時段向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，包括股債雙核心業務的亮麗表現、建構多層次股票市場以扶植企業發展、上櫃股票市場擁有優異的周轉率及本益比等。同時，也分享櫃買中心近年來引進國際創新產品及協助上櫃公司落實永續發展的具體成果，藉以增進外資機構法人對櫃買市場的認識。

櫃買中心近年來積極協助上櫃公司提升企業價值，並持續辦理國內外法說會，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，可望帶動更多國際資金注入櫃買市場，實現我國成為亞洲資產管理中心的目標。

