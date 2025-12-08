〈財經週報-本週熱點〉11月出口估年增近4成續寫連25紅紀錄

AI需求延續及全球景氣穩健帶動，11月出口可望年增35%至40%。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

在AI需求延續及全球景氣穩健帶動下，財政部本週將公布11月海關進出口統計，預估11月出口將落在555億至575億美元，年增35%至40%，連25紅可順利達陣，第四季可望再創新高全年出口上看6,000億美元。

根據財政部資料，10月出口達618億美元、改寫歷史新高，並再度超越南韓，年增49.7%，為近15年半來最大增幅。累計1至10月出口達5,144.5億美元、年增31.8%。

10月進口392.2億美元，月減6.3%、年增14.6%；累計前10月進口3,926.3億美元、年增21.3%。10月貿易順差達225.8億美元，創歷年單月新高；前10月累計順差1,218.2億美元，較去年同期增加逾 553億美元。10月出口強勢主因包括：全球經濟基本面穩定、AI與高效能運算需求持續火熱、消費性電子新品備貨效應發酵，及傳統外銷旺季帶動。

薪資增速 可望續跑贏通膨

另，行政院主計總處將公布10月薪資統計，預估薪資增速持續跑贏通膨。根據統計，今年9月，全體受僱員工（含本國籍及外籍全時／部分工時員工）經常性薪資平均為48,110元、年增3.19%；非經常性薪資（含獎金、加班費）為9,342元，合計總薪資57,452元，年增 1.85%。經常性薪資中位數達38,632元，年增3.56%。

累計前9月經常性薪資平均47,751元、年增3%，創25年同期最大增幅；扣除物價因素，前9月實質經常性薪資43,652元，年增 1.21%，為近 5年最大增幅；累計實質總薪資53.2萬元、年增1.87%，亦寫下近7年同期新高。

