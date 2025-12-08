〈財經週報-投資觀點〉從資料中心用電翻倍 看見能源基礎設施的下一波投資機會 AI競賽的下一個瓶頸 是電力成長速度

對科技巨頭來說，電力成了最先卡關的環節，OpenAI、微軟、Google等公司開始把電力納入核心策略。（路透）

■陳昭維

生成式 AI 推動了新一代科技擴張浪潮，但真正限制企業腳步的，不再是晶片，也不僅是模型，而是「電力的成長速度」。

IEA（國際能源署）預估，全球資料中心用電量將從2022年的460TWh，增加至2026年接近1,000 TWh。這並不表示電突然不夠用了，而是AI帶動的擴建需求，正以遠快於電網升級的速度前進。

對一般民眾而言，這種緊張並不明顯──家庭用電依然穩定，生活也不受影響。但對積極投入模型訓練、雲端擴建與 GPU 叢集的科技巨頭來說，電力卻成了最先卡關的環節。資料中心要擴建，必須先確認「下一段供電從哪裡來」。因此，OpenAI、微軟、Google等公司開始把電力納入核心策略：購電協議（PPA）、發電資產評估、自建專屬供電系統，全都被視為確保算力能力的必要布局。

AI的競爭因此不再侷限於模型，而是延伸至支撐模型的整套能源體系。

從升級電網到微型核能：能源基礎建設走向下一階段

AI的擴張重新定義了何謂「足夠的供電」。資料中心需要的不是僅僅更多的電，而是穩定、密集、可即時擴充的電力供應。這使能源基礎設施走入新一輪重估期：電網升級、儲能設備、冷卻系統到備援電力，全都成為不可或缺的一環。

在眾多新技術中，小型模組化核能（SMR）的討論聲量最高。SMR的特性──佔地小、模組化、可縮短建置期──使其成為未來資料中心「專屬電廠」的可能選項。美國懷俄明州的TerraPower計畫正代表這種方向：由企業需求出發打造新型能源模式，而非只依賴傳統公用事業。

多國政府也因應AI用電帶來的壓力，推動加速審查及補助措施，期望縮短從示範到商轉的時間。電力基建不再只是公用事業的問題，而是全球科技競爭力的一部分。當AI的成長方向已經確立，能源體系也必然跟著重構。

投資前景：美國領先、台灣供應鏈具切入縫隙

從投資端來看，這場能源基建變革不僅是科技公司的戰場，也為能源、電網與設備產業帶來新的成長契機。美國的公用事業、電網工程、儲能與核能設備商，正處於需求上升的週期。它們不是AI概念股，卻是AI得以擴張的前提。

台灣雖然受限於政策與市場規模，不太可能在短期內推動企業自建核電，但台廠在全球供應鏈中仍有機會找到自己的角色。從變壓器、輸配電設備、散熱模組，到儲能與電力控制系統，台灣具備高可靠度製造能力，在國際標案與電力升級專案中仍能切入。企業不必參與電廠建置，也能站在這波基建升級的供應鏈中。

未來AI的發展速度，將愈來愈依賴能源體系能否跟上腳步。站在投資角度，理解電網升級、先進發電、儲能與設備製造的趨勢，就是理解AI產業的另一條成長曲線。從追逐題材，到掌握底層結構，這正是下一階段的重要分水嶺。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

