〈財經週報-投資觀點〉2025驚濤駭浪的一年 2026仍由AI貫穿產業主軸

■陳柏州

2025年對全球股市投資人來說是驚滔駭浪的一年。先是年初中國AI企業DeepSeek橫空出世，打翻以輝達（NVIDIA）為首的一竿子美企AI概念股，而後川普對等關稅計畫出爐後更是讓市場恐慌達到最高峰；不過，下半年情勢陡變，在對等關稅衝擊淡化以及美中貿易戰隨美國讓步明顯和緩下，市場資金對於風險胃納量出現明顯提升，並前仆後繼再度湧向股市追捧AI概念股，其中美股以及韓/日/台股頻頻刷新歷史高點，台股更一度站上28,000點關卡之上，跟上半年第二季初始愁雲慘澹氛圍大相逕庭，尤其在Fed於9月啟動今年首次降息推動下，投資人完全無視股市評價偏高問題，對於買進股票這件事更似乎陷入某種FOMO（錯失恐懼症）的氛圍裡。整體而言，在全球經濟延續「軟著陸」格局，以及主要央行採「預防性降息」下，預期這波多頭行情應該還未到盡頭，仍有機會延續到2026年。

AI熱潮仍未停歇，無疑仍是2026年投資主軸。NVIDIA與AMD的AI晶片與系統升級仍將持續推進，不過，CSP（雲端服務供應）業者資本支出加速轉向ASIC（特定應用積體電路），也勢必加劇AI供應鏈彼此競合與主導權爭奪。此外，隨著AI硬體規格的不斷提升，除了矽光子（CPO)）高速傳輸解決方案有望加速落地外，液冷散熱更是成為AI基礎設施的標準配置。與此同時，AI技術也推動了自動駕駛與人形機器人技術的加速發展，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景，而AI也正引領醫療革命，未來趨勢包括AI影像診斷、多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療等。

AI撐腰 2026年台股先蹲後跳

另外，加密貨幣也逐漸納入資產配置。比特幣與以太幣現貨ETF資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果，而隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，加密貨幣市場後市展望樂觀。

2026年台股獲利成長仍靠電子權值撐腰，不過，非電族群獲利有望較2025年明顯改善，其股價動能應有機會轉強，投資布局上不宜獨尊AI。若以評價角度來看，2026年台股指數樂觀看法高點約在32,000~33,000點，而下檔支撐可望落在約23,000~24,000點，預期2026年台股將是「先蹲後跳」。2026年投資人宜穩紮穩打並注重風險管理才是最佳策略，也是克服不確定性、把握市場機遇的關鍵。

（作者為中國信託證券投顧策略研究部經理）

