〈財經週報-投資趨勢〉科技巨頭誰當家 台廠都是大贏家

台股近年本益比；資料來源：Reuters。資料時間：2025/11/28

■鄭羽庭

美國科技巨頭在11月面臨一波修正亂流，美股與台股同時走跌。就在美股市場回穩之際，科技龍頭對於AI基礎設施霸主地位無不躍躍欲試，無論是強強聯手，或是主動向華爾街賣方分析師發送備忘錄，駁斥AI泡沫、會計實務及公司治理的指控，指標公司安撫投資人的動作頻頻，野心顯見；然而，無論美國科技巨頭如何競合，台灣供應鏈都有望成為最大贏家、坐享AI成長紅利。

台灣供應鏈可望坐享AI成長紅利

AI是否走向泡沫化的討論已持續多時，投資人憂心AI投資回報率和未來增長速度不如預期。多數人擔心現在的AI浪潮恐重演2000年的網路泡沫，但事實上，用來評斷企業股價估值高低與獲利能力的指標數據－－本益比（PE）在網路泡沫之際曾達破百倍紀錄；AI軍火庫台股近十年的本益比平均則為14至15倍，儘管近期AI發展火燙、資金大量流入市場，推升台股目前本益比至18~19倍，雖略高，但離泡沫化還有一段距離。

請繼續往下閱讀...

儘管AI泡沫是市場每隔一段時間就會出現的雜音，但美國科技巨頭仍無畏輿論，持續加強對AI基礎建設的投資、增加資本支出，目前市場預估4大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出金額合計將超過4,000億美元，年增率高達25%~30%，且各自現金流皆足以支應訂單，長線發展無虞。此外，已有97% S&P500成分股公布其第三季財報，其中82%企業獲利優於市場預期，也高於長期平均的75%。市場預期2025年S&P500獲利成長率可達11.7%，2026年S&P500獲利成長率則為13.6%，美股企業明年獲利依舊具優勢。

隨著大型雲端服務供應商持續上修資本支出，台灣AI供應鏈的重要性就更為顯著。技術居於領先地位的台廠供應鏈憑藉半導體產業的深厚根基，在全球 AI 基礎設施競賽中早已是核心硬體供應鏈的關鍵角色，無論科技巨頭如何競合，最終誰將登頂、成為霸主，擁有完整半導體生態的台廠都將是最重要的供應商，無須憂心訂單移轉的可能，台股AI供應鏈明年的獲利都可望因AI蓬勃發展而持續獲得上調、維持上揚動能。

預期美續降息 熱錢有望續點火股市

除此之外，全球貨幣政策由緊轉鬆，部分國家升息見頂，部分國家也已啟動降息，在美國聯準會（Fed）於本月9至10日將舉行的FOMC會議之前，美國聯準會多位官員的鴿派言論也讓12月的降息預期急速拉升，聯準會繼續啟動降息的可能性再提高，降息釋出的熱錢則有望繼續點火股市。

過去幾個月，美、台股市同步上揚的主要動能來自AI變革帶動的企業獲利與生產力成長，儘管股市的大幅上揚造就投資人短線獲利了結的傾向，然而長線市場結構並未改變，AI投資與生產力革命仍將持續推動相關受惠企業獲利成長，驅動長線多頭續航，作為AI供應軍火庫的台股自然是市場資金關注的焦點。

（作者為凱基台灣精五門基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法