〈財經週報-國際展望〉美股聖誕行情蓄勢待發 多元競爭點燃產業新動能

全球經濟正站在關鍵的十字路口。一方面是AI科技浪潮持續推進，另一方面則是貨幣政策方向逐漸明朗。近期多位聯準會官員釋出鴿派言論，美國聯準會12月降息的可能性急遽攀升，機率從11月中的不到三成，月底即跳升至約90%。與此同時，Google推出的Gemini 3.0為AI概念股帶來強勁動能，美股感恩節前連續四個交易日上漲，幾乎收復11月「AI泡沫疑慮」造成的失土。

展望美股後市表現，美國政府重啟運作後陸續公布的經濟數據可能引發短期波動，但整體經濟基本面依然穩健，成長雖放緩但未惡化。歷史數據也顯示，美股近20年來第四季有8成機率出現「聖誕行情」。一旦12月政策方向塵埃落定，市場有望迎來正面激勵，為年底行情增添動力。

從一家獨大到多元競爭 科技巨頭重組生態圈

美國科技產業正經歷一場結構性變革。儘管11月科技股的劇烈震盪，引發市場對AI泡沫化的疑慮，但從基本面觀察，這波回調讓科技部位重置，市場的廣度改善，為12月的市場提供較清晰的起點，減緩了市場對人工智慧泡沫的擔憂。隨著Google推出TPU晶片挑戰NVIDIA的GPU霸主地位，Amazon也宣布自主研發晶片計畫，這些戰略佈局反映出科技巨頭們正積極降低對單一供應商的依賴，力圖重塑產業生態版圖。

這種多元競爭將帶來三大正面效應：首先，NVIDIA的領導地位面臨挑戰，將促使其持續創新以維持競爭優勢；其次，各大企業競相投入自主晶片研發，將加速技術迭代與突破；最後，AI供應鏈趨於多元，有效分散了產業風險與系統性危機。這種良性競爭將加速AI技術從實驗室走向商業應用，為整體產業注入更強勁且可持續的發展動能。

AI賦能傳統產業 數據密集型領域率先受益

除了科技產業外，AI浪潮正帶動多個產業升級轉型。金融業運用AI進行風險控管與詐欺偵測，智能理財提升客戶服務效率，行政流程自動化降低營運成本，使其成為AI應用最廣泛的產業之一；醫療產業透過AI分析大量的醫學影像與病歷資料，協助醫生進行疾病診斷，AI運用可以加快新藥開發流程，節省大量的時間與成本，穿戴式裝置結合AI監控慢性病提升生活品質；零售業運用數據分析優化客戶體驗，智能庫存管理系統有效避免缺貨或過度囤貨的困境。

這些資料密集型產業不僅成功降低成本、提升營運效率，更將這些效益直接轉化為營收成長，成為AI應用浪潮下的最大受益者，為投資人提供科技股以外的多元配置選擇。

儘管市場存在一派聲音，對大型藍籌股的估值水準表示疑慮，但在AI應用的競爭賽道上，這些市值龐大、營運穩健的藍籌企業，憑藉穩固的現金流與雄厚的資本支出實力，相較中小型企業更具競爭優勢。

整體而言，市場雖有科技題材，與AI營收支撐，但整體估值、利率與經濟基本面仍是關注焦點。近期川普表示，將於明年初公布下任聯準會主席人選。儘管候選人立場略有差異，但普遍傾向支持降息以應對就業降溫。預期2026年貨幣政策將延續小幅漸進式降息的基調。隨著降息循環啟動，不僅能降低企業融資成本、刺激企業投資與消費動能，更有助於提升市場資金流動性，為美股帶來有利的資金行情支撐。

在產業發展方面，科技巨擘主導的格局將逐步轉向多元並進的局面。隨著競爭加劇與技術普及，數據密集型產業，如消費、醫療、金融等領域，也將在AI應用落地的趨勢下迎來新的成長契機。

（作者為統一美國50ETF基金經理人）

