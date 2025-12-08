〈財經週報-看盤焦點〉科技創新領軍 台股長線多頭料延續

美國科技股PEG僅1.4倍，遠低於網路泡沫時期，顯示評價仍屬合理區間。（路透）

■陳朝政

全球主要股市雖然在10月份紛創新高，但進入11月旋即因降息預期反覆不定、AI股泡沫風險而進入休息盤整階段。不過隨著12月降息預期再次升溫，市場氣氛好轉，加上科技股撐盤，帶動加權指數走揚，本週（12月5日）收在27,980.89點，單周上漲354.41點，週漲幅1.28%，週線連二紅。值得注意的是，加權指數歷經一個月的沉澱，目前距離28,000點大關只差臨門一腳，多頭格局有望延續。

距離2.8萬點只差臨門一腳 多頭格局有望延續

從全球宏觀經濟發展來看，儘管聯準會（Fed）於9月、10月接連降息，並在12月1日結束量化緊縮（QT）政策，但聯準會官員對後續降息態度分歧，使得降息機率一度降至3成，為降息前景增添變數。不過，在具決策權的聯準會官員發表鴿派言論、通膨走勢溫和下，市場對12月降息信心回溫。此外，最新ADP就業報告顯示，11月美國民間企業聘僱人數減少3.2萬人，創2023年以來最大單月減幅，更加深市場對就業市場走弱的擔憂，進而推升降息機率升至近9成。目前市場預期12月將再降息，明年則有三碼的降息空間，寬鬆環境有望維持。

台灣科技股估值 仍具優勢

近期市場浮現對AI股估值出現雜音，不過目前美國科技股PEG（本益成長比）僅1.4倍，低於標普500的1.8倍且遠低於網路泡沫時期，顯示評價仍屬合理區間。而台灣做為全球AI創新的關鍵樞紐，相關供應鏈營運隨著AI熱潮增溫，股價亦水漲船高。據統計，目前台灣科技股本益比23.9倍，遠低於美國那斯達克科技股的31.4倍、MSCI全球科技股的31倍，顯示台灣科技股估值在全球市場中仍具優勢。

從基本面來看，受惠於AI、高效能運算需求強勁，加上消費電子新品拉貨效應發酵，台灣10月出口達618億美元，累積前10月出口值更衝破5,000億美元，雙雙寫下歷史新高，全年有望超過6,000億美元。企業營運同樣亮眼，上市櫃公司累積前十月營收超過41.09兆元，市場看好2025年營收有望挑戰50兆元大關。在出口、上市櫃營收雙雙報捷下，台灣第三季經濟成長率達8.21%，主計總處也上修今年GDP成長率至7.37%，創下近15年的新高，並預估這股熱潮將延續到明年，突顯經濟動能強勁。

上市櫃今年全年營收 挑戰50兆大關

資金面上，隨著聯準會轉向寬鬆，資金將逐步回流新興市場，台灣因AI題材而成為國際資金布局重點。雖然外資在11月進行部分獲利了結，但在11月底已見回補跡象，助攻台股重返月線、5日線。預期在寬鬆環境作支撐下，台股的資金行情有望延續。不過目前大盤融資金餘額達3200億元以上，籌碼面略顯凌亂，短期台股將維持高檔震盪格局，投資人宜留意波動風險。

展望後市，投資人可透過主動選股、動態調整投組策略，科技股仍是布局重心，可分批配置體質與成長性具佳的個股，以掌握台股中長線成長契機。產業配置上，回顧近5年12月台股上漲機率達8成，其中電子科技類股平均上漲2.37%，優於大盤的2.03%，突顯電子科技類股表現可期。而台灣因擁有完整的AI和半導體產業聚落，在全球AI科技浪潮中，扮演舉足輕重的腳色，隨著AI應用層面日趨廣泛、商機題材多元，台系供應鏈之成長前景和營運表現值得期待，包括散熱、CCL、PCB、先進製程、ASIC、記憶體等具備中長線成長潛力的類股可持續關注。

（作者為主動群益科技創新（00992A）經理人）

