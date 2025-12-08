〈財經週報-台股熱點〉雙題材加持 塑化明年景氣轉折向上

中國因素逐步發酵，塑化產業明年景氣轉折向上，展望趨於樂觀。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

看好中國反內捲、預期烏俄停戰及油價下跌，再加上中國乙烯工廠投資計畫恐生變等四大利多因素逐步發酵，法人多預期塑化產業明年景氣轉折向上，展望趨於樂觀，再加上股價處於低水位，基於「轉機」與「低價」雙題材，近期塑化股股價持續向上，台塑四寶狂拉一波後，台聚集團也不甘示弱、連續多日收紅，連帶國喬（1312）、聯成（1313）股價也陸續回到票面之上。

元大投顧分析，目前塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，包括中國乙烷裂解廠運作不順，乙烷裂解廠投資計畫恐生變數；預期明年3月中國兩會，反內捲政策細節可望公布，煉油與烯烴及純苯的老舊產能淘汰，有助於改善供需失衡；預期烏俄戰爭結束，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。且油價長期趨勢偏空，下游塑化業者成本降低，可望提振獲利。基於以上因素，元大投顧給予台塑化（6505）、台塑（1301）及台化（1326）「買進」評等，目標價分別為65元、50元、36元。

雖然法人紛紛表示看好，景氣將從低谷向上。不過，業界人士倒是沒那麼樂觀。台塑企業總裁吳嘉昭認為，今年第四季因進入淡季，再加上中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，明年看起來景氣會不錯，但想要全面轉好恐等到2027年。

無獨有偶，台聚集團日前也舉行法說會，針對EVA（乙烯醋酸乙烯酯）報價回升。台聚（1304）、亞聚 （1308）多認為，近期因中國太陽能出口退稅政策取消傳聞，帶動EVA價格向上，但第四季中國還有約54萬噸EVA新產能將投產，產能過剩情況未解，估計EVA行情持續承壓。

華夏（1305）發言人吳建興也說，原本寄予厚望的印度ADD（反傾銷稅）和BIS認證兩大利多，由於印度政府目前尚未執行、甚至撤銷，期待落空，目前保守看待PVC（聚氯乙烯）市場持續低迷，華夏將採取減量保價的策略，盡量控制虧損降到最低。

