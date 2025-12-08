〈財經週報-台股熱點〉獲利與降息預期推動 金融指數創新高

獲利與降息預期下，金融股股價表現出色，金融指數持續攀升。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

近期金融股在獲利與降息預期下股價表現出色，讓金融指數持續攀升，上週五最高來到2,288.69點，創下35年來新高，持續向1990年2月5日的歷史高點2,858.59點推進。

外資上週買超的金融股中，以台新新光金（2887）19.95萬張居冠、國泰金（2882）、華南金（2880）、富邦金（2881）、元大金（2885）、永豐金 （2890）、凱基金（2883）、兆豐金（2886）等金融類股也都買超2萬張以上。

上週金融股在國泰金上漲7%領漲下，元大金、華南金皆漲4.5%、台新新光金漲6.6%，表現都相當亮眼；富邦金、永豐金、中信金（2891）累計漲幅也都逾2%，總計13家金控只有國票金維持平盤。而富邦金上週五收盤價來到94.9元，距離歷史高點95元只差一步。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，金融股到年底進入作夢行情，雖然這兩年因為AI應用崛起，電子族群獨強，搶走不少市場資金和風采，但市場對美國聯準會（）降息預期，帶動債券價格逐步好轉，對壽險等金融業基本面有助益，股價也因此有所反應。

整體金控10月合計稅後盈餘737.56億元，累計前10月稅後盈餘5,065.34億元，突破5,000億大關，雖年減1.99%，但也創下歷史同期次高水準。富邦金前10月稅後盈餘1,088億元，每股稅後盈餘7.51元，子公司壽險、銀行、證券獲利均創同期新高；國泰金前10月稅後盈餘942.2億元，每股稅後盈餘6.16元，續居金控獲利第二名。

