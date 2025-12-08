〈財經週報-2006年台股〉矽光子元年 明年營運不看淡

受惠AI帶動，全球矽光子市場規模至2030年將達130億美元。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

2026年除了AI，還是AI。法人指出，受惠AI帶動，全球矽光子市場規模至2030年將達130億美元，年複合成長率達25.8%，2026年被視為矽光子技術商業化元年。市場人士認為，生產矽光元件的聯亞（3081）、華星光（4979），矽光模組耦合、光收發模組廠上詮（3363）、波若威（3163）、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908），以及網路廠智邦（2345）明年營運都不看淡。

群益投顧表示，隨著輝達Nvidia GPU換代，網路頻寬翻倍，預期2026年全球受惠輝達GB300伺服器量產，800G光收發模組出貨量將由2,000萬顆，成長到4,000萬顆以上，而2026年下半年輝達Rubin平台正式量產，預期帶動2026年1.6T光收發模組出貨量來到2,000萬顆，光通訊、矽光子族群仍將是明年市場焦點所在。

請繼續往下閱讀...

矽光子是AI基礎設施關鍵

群益投顧分析，傳統收發器光學次模組由多樣元件組裝而成，製程繁雜，且不易提升良率，成本更不易下降，而矽光子模組因半導體製程精進，能將電路與光路元件整合在一個模組裡，且與傳統收發器製程比較，矽光模組具有體積小、良率高、散熱佳的優勢；同時，由於收發器當中大多數的光學次模組製程以積體光路（PIC）半導體製程取代，電路次模組以電子積體線路（EIC）取代，在絕大多數製程已在半導體廠完成，矽光收發器廠商的製程相對單純，且材料成本較低。換言之，矽光子已不是選項，而是下一代AI基礎設施的必要條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法