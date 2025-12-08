〈財經週報-2006年台股〉AI伺服器燒燙燙 散熱廠可望雞犬升天

輝達GB300伺服器是明年主要出貨動能，奇鋐、雙鴻營運將持續向上。（彭博）

記者歐宇祥／專題報導

今、明年AI伺服器需求持續暢旺，尤其輝達（NVIDIA）GB300伺服器將擔綱明年主要出貨動能，受惠Switch Tray（交換器托盤）升級，散熱產值也將持續提升。法人預期，明年奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運將持續向上，散熱股王健策（3653）切入新興研發技術，未來發展可期。

散熱需求不墜 明年營運將優於今年

研調預估，各大CSP（雲端服務供應商）明年的AI資料中心投資有望達5,271億美元（約新台幣16.6兆元）、年增31%，其中水冷技術將成為CSP業者、資料中心轉型的核心解方，明年水冷伺服器出貨占比將加速上升，正式邁入主流時代；法人也指出，受惠Switch Tray水冷板用量提升，GB300的散熱組件價值將較GB200成長20%。

請繼續往下閱讀...

散熱大廠奇鋐日前稱，因終端需求不墜，明年散熱產品、風扇、機箱出貨都會穩健成長，帶動明年營運將優於今年。法人表示，奇鋐是輝達水冷零組件的主力供應商，也橫跨GPU（繪圖處理器）、ASIC（客製化晶片） AI供應鏈，子公司富世達（6805）的快接頭也切入AI商機，可望同步受惠。

雙鴻日前則表示，明年在水冷板、分歧管等產品出貨帶動下，水冷產品營收比重將達55%，伺服器營收比重將達72%。法人指出，雙鴻受惠輝達機櫃水冷散熱產值提升、並切入AWS Trainium商機，水冷板、分歧管出貨可望帶動雙鴻明年營收、獲利大幅成長。

健策則指出，因AI伺服器帶動高階半導體封装、散熱產品需求大幅成長，明年均熱片、水冷模組出貨都樂觀看待，加上微流道均熱片（Micro Channel Lid）研發推進，有望帶動新一波成長。法人認為，儘管VR（虛擬實境）平台尚未導入微流道均熱片，未來發展仍值得期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法