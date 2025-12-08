〈財經週報-2006年台股〉IC設計廠鎖定AI發展 2026年營運看旺

Gemini 3爆紅，AI多重應用，相關市場將成為台灣IC設計廠未來成長的重要趨勢所在。 （記者靳昌玲攝）

記者卓怡君／專題報導

AI應用持續擴大，台灣IC設計廠積極卡位，從史上最貴的台股股王信驊（5274）即可看出AI帶來的股價爆發力，隨著Google最近推出Gemini 3一鳴驚人，大型CSP（雲端服務提供商）的ASIC（客製化晶片）市場備受矚目，再加上Wi-Fi 7、USB4、無人機、機器人、自動駕駛等多重應用，相關市場將成為台灣IC設計廠未來成長的重要趨勢所在。

AI多重應用 明年營運成長樂觀看待

Gemini 3爆紅，顯示AI ASIC未來極具爆發力，目前以世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）、智原（3035）最為積極。世芯前兩年靠著最大客戶AWS營運大好，目前世芯已順利拿下AWS最新Trainium 3晶片。該公司預估，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明（2026）年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，營運進入另一波高成長階段。

創意手握多家大型CSP客戶，相關客戶專案已於第三季起陸續貢獻營收，近期營收開始跳增，頻創單月歷史新高，創意更奪下Google CPU訂單，加上其他CSP客戶專案明年大量出貨，營運有望再寫新高。

Google TPU為聯發科進軍AI ASIC市場的第一個代表作，該公司預估明年AI ASIC可貢獻10億美元營收，因Gemini 3反應熱烈，美系外資上修聯發科ASIC出貨，預估聯發科明年Google TPU出貨量可達40萬顆，高於先前預期的20萬顆，該業務年度營收可望達到約14億美元（約新台幣438億元），到了2027年貢獻更可達70億美元營收（約新台幣2191億元）。

智原深化先進製程及先進封裝兩大成長引擎已取得突破性進展，智原表示，目前不僅成功拿下4奈米AI ASIC新案，更憑藉著先進封裝量產成功的實績，獲得來自北美客戶的2.5D及3D先進封裝新案，對明年營運成長樂觀看待。

