〈財經週報-2006年台股〉台積電通吃AI訂單 供應鏈商機大噴發

台積電通吃AI晶片訂單，跟AI相關概念股營運將持續創新高。（路透）

記者洪友芳／專題報導

市場預估在人工智慧（AI）需求的驅動下，明年全球半導體業將迎來強勁成長，台灣半導體業在晶圓代工霸主台積電（2330）通吃AI晶片訂單帶動下，隨著先進製程與先進封裝持續擴產，也將帶旺半導體供應鏈商機大噴發，跟AI相關的廠務、材料、設備、封測廠等，營運將持續創新高。

研調機構預估明年半導體市場產值可望成長18.3%，達到8,800億美元（約新台幣27.7兆元）規模，AI是驅動半導體市場增長的主要動能，包括先進製程、封裝測試、記憶體及矽光子等；受惠AI資料中心、邊緣運算需求及終端產品換機需求，工研院估計今年台灣半導體產業產值將達到新台幣6.5兆元，年成長率22％，2026年產值將正式突破7兆元大關，達7.1兆元，年成長率為10％，持續創新高。

台積電受惠於3奈米製程持續滿載，2奈米製程開始量產貢獻營收，先進封裝產能不斷增加，外資法人預期台積電明年營收與獲利將比今年更好。儘管市場對AI前景出現不同看法，但台積電通吃GPU（繪圖處理器）或ASIC（客製化晶片）客戶訂單，AI動能仍強勁，2奈米製程與先進封裝產能供不應求，持續擴產中。

AI需求強勁 台積電年複合成長率上調

台積電先前預估2024-2029年，5年AI加速器業務將達44-46%年複合成長率。法人預期隨著AI需求持續維持成長，台積電該業務的年複合成長率目標有可能上調。

業界則認為，隨著台積電通吃AI晶片訂單，先進製程與先進封裝持續擴產，將帶旺半導體供應鏈商機大噴發，跟AI相關的建廠廠務工程、特化與生產材料、前後段設備、檢測分析、測試介面、封裝與測試廠等供應鏈廠商，明年營運也將持續創新高。

