影音串流一統江湖 Netflix開價2.25兆買下華納HBO

〔編譯魏國金／綜合報導〕影音串流巨頭網飛（Netflix）五日宣布，將以七二〇億美元（二．二五兆台幣）收購華納兄弟探索（WBD）公司旗下製片廠與串流部門HBO Max。該交易將使全球最大兩家串流平台結合，進一步鞏固網飛的主導地位。

兩家最大串流結合 合併市占率將達56％

網飛上月底公布全球訂閱數突破三億人，HBO Max至今年九月底用戶達一．二八億人。市場情報公司Sensor Tower數據顯示，網飛在全球串流行動應用程式每月活躍用戶的市占率達四十六％，結合HBO Max將上升至五十六％。

金融服務公司威廉博萊分析師五日報告說，這筆美國今年以來規模最大的收購交易，「鞏固網飛作為原創內容的首選串流服務地位」。該交易規模勢必受到業界人士與競爭對手、美國國會與政府的審查與關注。

網飛指出，在華納兄弟探索將有線電視網絡業務分拆為探索全球（Discovery Global）後，預料交易將在十二至十八個月完成。網飛已同意，若最後未能通過政府核准，將支付華納兄弟五十八億美元解約費，占交易總額八％。

網飛共同執行長薩蘭多斯指出，「該交易有利於消費者、創新、勞工與創作者，我們有高度信心取得所有必要的核准」。

網飛的競購擊敗派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與有線電視及寬頻網路商康卡斯特（Comcast）。派拉蒙律師近日致函華納，指控出售程序偏袒網飛，並稱由於監管阻力，該交易可能「永遠不會達成」。

