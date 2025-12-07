告別水下基礎 中鋼金援興達海基轉型

中鋼集團旗下興達海基正式啟動轉型計畫。中鋼先後共斥資超過三億元，分兩階段收回興達海基股權與活化資產，並宣示未來將聚焦於製造支援及綠能技術服務領域，告別過去「跌跌撞撞」的水下基礎建造業務。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼集團旗下興達海基因離岸風電水下基礎國產化過程中遭遇挑戰，以及興達港水深條件難以滿足大型化風機需求，已正式啟動轉型計畫。中鋼先後共斥資超過三億元，分兩階段收回興達海基股權與活化資產，並宣示未來將聚焦於製造支援及綠能技術服務領域，告別過去「跌跌撞撞」的水下基礎建造業務。

回顧興達海基發展，開發商沃旭最初下了大筆訂單、高達五十六座水下基礎，但因品質未達預期，僅交付六座，且沃旭也沒將後期風場轉單給興達海基；相關人士坦言，風機大型化發展過快，是始料未及，而國產化成本確實相對高，開發商要求交期根本趕不上，最終以國內無產能為由，轉單給韓國廠商；另興達海基完成的還有與CIP合資的中能風場，交出三十一座水下基礎。

請繼續往下閱讀...

興達海基沒有實際訂單，去年底確定不再投入水下基礎建造，經過一年多討論，中鋼已分兩階段處理，先買回持股，成為中鋼百分之百子公司，再買回資產、進行活化。相關人士指出，活化方式多元，短期會短租給臨時拆船廠使用，長期則是風電運維與製造領域發展。

興達海基官網也顯示，洋流發電與波浪能發電現階段多處於研發與試驗階段，將全力支持海洋再生能源領域；據透露，興達海基將配合國科院計畫進行借出租用等。

中鋼強調，興達海基仍存續並持續經營，只是營運模式變更，將轉型為製造支援及綠能技術服務相關業務領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法