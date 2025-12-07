華新攜手丹麥NKT 打造首座本土海纜廠

華新集團在高雄港打造本土首座海纜電廠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕華新麗華旗下華新能源電纜與丹麥NKT合資，斥資近一八〇億元，耗時二年在高雄港打造的首座在地化海纜廠昨正式開幕。華纜董事長焦佑倫指出，AI（人工智慧）競賽就是能源競賽，在全球能源供應鏈短缺之下，風電發展速度反而更快，華纜產品明年需要認證、二〇二七年量產供貨，這二年尚不會貢獻營收；他對台灣風電發展具備信心，可與火力、核能等競爭，「只要創造經濟發展就是好電」。

高雄港華新海纜廠昨舉行開幕典禮，華新董事長焦佑倫（右3）、沃旭台灣董事長汪欣潔（左1）、世紀鋼董事長賴文祥（右1）等人出席。（記者林菁樺攝）

台風電具優勢 可與火力、核能競爭

焦佑倫指出，在半導體發展之下，AI需求持續，尤其政府打造台灣成為世界一流的AI算力中心，能源需求勢必大增，他強調，AI競賽就是能源競賽，「電力等於算力、也等於國力」，政府立下二〇三〇年綠能占比三十％，「非常有挑戰性」，需要合作夥伴在技術、成本上持續突破。

他提到，近期政府對核電方向較為明確，值得肯定；無論執政黨還是反對黨，共同使命就是要支持能源建設，必須放下爭議，不論是核電、氣電（燃氣）、綠電，「只要創造經濟發展就是好電」。

焦佑倫認為，台灣的風電較其他能源發展更具有優勢，目前訂一台氣渦輪機就要五年時間，未來可能要七到八年，核能討論SMR（小型核能），但技術不夠成熟，緩不濟急，而風電在全球其他能源供應鏈短缺下，發展比過去快。

他透露，NKT選擇華新合作關鍵，是因看到「這塊地是全世界電纜業夢寐以求的一塊土地」，因海纜重達一萬多噸、長二十五公里到五十公里，高雄港碼頭水深等條件相當適合。他說，台灣土地狹小，要利用地理環境、海洋資源等自然條件優勢，加上不斷發展技術，就可確保自身能源供應穩定。

