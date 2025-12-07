離岸風電國產化鬆綁》華纜董座焦佑倫︰3關鍵成本降 台灣海纜可打世界盃

華新麗華旗下華新能源電纜與丹麥NKT合資，斥資近一八〇億元，耗時二年在高雄港打造的首座在地化海纜廠昨正式開幕。左起為台電董事長曾文生、經濟部次長何晉滄、華新董事長焦佑倫、高雄市長陳其邁、港務公司董事長周永暉等人出席開幕式。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕政府不再強制離岸風電國產化政策，華纜董事長焦佑倫表示，初期確實得靠台灣市場支持，但海纜就如台灣其他產業，只要打入世界供應鏈，沒有一個產業不具競爭力；他進一步分析，包括規模、共建與技術三大關鍵，可讓風電建造成本降低，帶動台灣相關產業走向全球。

過去我國政府為了扶植離岸風電發展，透過產業關聯執行方案（俗稱國產化）壯大供應鏈，但有風電業者狀告歐盟，經濟部去年拍板未來不再強制執行，但這也讓國內本土業者跳腳。

請繼續往下閱讀...

世紀鋼：政府應持續扶植本土業者

華新旗下華纜廠昨正式開幕，同為國產化陣營的世紀鋼董事長賴文祥出席時直言，外界誤以為政府已支持離岸風電八年，不需要扶植，但以海纜為例，技術含量高是最後一塊拼圖，華纜啟用後也還要產品認證，估二年時間沒營收貢獻；他多次強調「政府不能隨意拋棄我們」。

但焦佑倫提到，台灣風電成本下降有三大關鍵，包括規模、共同建造與技術突破。他認為，台灣風電市場已具備一定規模，以德國、丹麥、瑞典、荷蘭等國共創共建海底電纜、海上變電站為例，降低單一投資風險，也能縮短開發時間，「北歐經驗值得台灣借鏡學習」。

對國產化鬆綁帶來競爭，焦佑倫認為，初期的確需要政府、台灣市場支持，但最後都要走出去與世界競爭，台灣過去任何一個投入世界供應鏈的產業，都發展成全球最具競爭力的產業，相信海纜也是如此。

NKT執行長Claes Westerlind說，NKT結合華新技術，建廠符合歐洲、全球最新標準，透過電壓提升也能降低成本，高壓電纜可傳輸更多的電，華纜有本事製造二七五KVAC確保長距離穩定傳輸。

開發商沃旭台灣董事長汪欣潔表示，台灣離岸風電發展七至八年，已完工矗立在台灣海峽超過四〇〇座風機，未來開發案場要持續降低成本，增加商業可行性，運維風場也同樣需要海纜；他也呼籲台灣政府應盡快公布三之三選商草案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法