網飛收購華納》控制過半影音串流 網飛恐難強渡關山

網飛圓夢 得過五關斬六將（資料來源：綜合外電製表：編譯魏國金 圖：路透 ）

〔編譯魏國金／綜合報導〕網飛（Netflix）收購華納兄弟探索公司旗下製片廠與串流部門，引發美國跨黨派國會議員同聲批評。該交易不僅將在美國，也將在歐洲遭遇嚴格的反壟斷審查，最終能否達成還有許多變數。

面臨美、歐盟反壟斷審查

美國民主黨參議員華倫指出，該交易「將創造一個控制逾半串流市場的媒體巨頭，恐迫使美國人支付更高訂閱費用、較少觀看內容與方案選擇，同時危及美國勞工權益」。

請繼續往下閱讀...

她與眾議員傑亞帕爾都稱該交易是一場「夢魘」。後者是眾院「壟斷終結者連線」共同主席，她發文說，「這將意謂更多漲價與廣告、千篇一律的內容、藝術家較少的創作控制權，以及勞工較低薪資」。

民主黨參議員克羅布查指出，「這筆交易及任何其他類似交易，都應受到嚴格審查」。共和黨參議員麥可李亦表示，該交易應讓全球反壟斷執法機關警覺，此收購將降低消費者的選擇，讓網飛在串流市場的市占率高到令人無法接受。

路透報導，該交易僅就規模而言，就可能面臨美國司法部的反壟斷審查。收購調查至少需時十個月，屆時聯邦政府才會決定是否興訟阻止交易。

此外，儘管派拉蒙天舞在競購時遭網飛擊敗，但不太可能就此打道回府，CNBC披露，派拉蒙正考慮直接向尚未就網飛交易投票的華納股東提出另外的收購要約。派拉蒙之前表示，華納與網飛的交易不會取得反壟斷監管機關的支持，因為將進一步鞏固網飛在串流平台的主導地位。

美國製片公司天空之舞傳媒（Skydance）八月以八十億美元收購派拉蒙全球，九月甲骨文共同創辦人艾里森之子大衛．艾里森出任合併後的新公司派拉蒙天舞執行長，而艾里森與美國總統川普交情匪淺。據悉大衛可能施壓反壟斷官員，逼華納回頭選擇派拉蒙而非網飛。

卡多佐法學院教授溫斯坦指出，相較於歷任政府，川普更有可能介入監管機關的最後決策。一名美國政府高級官員透露，包括白宮官員在內的川普顧問對該交易感到憂慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法