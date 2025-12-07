郭智輝專訪》台積加碼在台擴產 電力供應絕對夠

前經濟部長郭智輝接受本報專訪指出，以台積電提出的用電需求，台灣的電力供應絕對足夠，即使台積電持續擴廠也能滿足，而隨著核電進入重啟程序，未來也有機會加入能源供應行列。（資料照，記者羅沛德攝）

記者洪友芳／專訪

台積電因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，原規劃在竹科、高雄共投資七座二奈米廠已不敷需求，近期預計再投資興建三座二奈米廠，持續在台灣大舉擴產。前經濟部部長郭智輝接受本報專訪時強調，以台積電提出的用電需求，台灣的電力供應絕對足夠，即使台積電持續擴廠也能滿足，而隨著核電進入重啟程序，未來也有機會加入能源供應行列。

2奈米廠增至10座

郭智輝指出，包括半導體主要市場的美國，都已主張從「綠電」轉向更廣泛的「乾淨能源」，「核融合」等新技術可為核電提供新空間。他在擔任部長期間，針對賴總統「二次能源轉型」戰略也提出創新解決方案，包括加速離岸風電三之三階段（即放寬國產化要求）、與菲律賓建立區域電網等；他估算，長期來看，從菲律賓購買綠電成本將遠低於國內價格。

郭智輝也坦言，台灣國內生產毛額（GDP）成長呈現倒T型，中位數以下達七成、中位數以上僅三成，如何將中位數以下的往上拉高，應該是未來國家經濟發展戰略的重點之一。

導入AI應用 助傳產、服務業轉型

郭智輝認為，「導入AI應用」將有助於達成這個目標，因此過去任內推出一系列協助轉型的政策工具。包含針對服務業與製造業提供AI「公版教材」，協助業者快速入門與導入應用；也透過整合各公法人資源，推動AI試產線等措施，陪伴企業進行數位化與智慧化轉型，同時培養企業內部的AI人才與實務能力。

軍工、健康照護 未來新戰略產業

他分析，未來台灣可重點布局的產業大致可分成二大趨勢。第一是順應「新一波國際市場需求」領域，例如國防軍工產業、各式無人載具與相關系統整合等，因牽涉高技術門檻與長期需求，具備成為戰略產業的潛力；第二是來自「可預期的內需成長」，即因應高齡化社會的健康產業，包括運動產業、醫療器材以及各類照護、健康管理等服務業，若能與AI應用結合，將有機會創造龐大商機。

