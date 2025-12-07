前經長郭智輝：3大優勢 台積電至少領先10年

前經濟部長郭智輝接受本報專訪指出，台積電在全球半導體產業擁有三大優勢地位，他預估領先三星、英特爾至少可延續十年以上。（資料照，記者羅沛德攝）

記者洪友芳／專訪

前經濟部長郭智輝接受本報專訪指出，台積電在全球半導體產業擁有三大優勢地位，他預估領先三星、英特爾至少可延續十年以上。（路透）

前經濟部部長郭智輝接受本報專訪時指出，台積電在全球半導體產業擁有三大優勢地位，他預估其領先三星、英特爾至少可延續十年以上；當台積電持續獲利、也將在台灣投資擴產，尤其擴產先進製程與先進封裝廠，台灣位居全球半導體產業領導地位也將難以動搖。

研發技術、量產規模、賺錢能力領先 足夠資本支出持續投資

他指出，台積電在全球半導體業三大優勢包括研發技術領先、量產規模領先，且賺錢能力也領先；儘管英特爾、三星等同業在後面追趕，但「別人可能賺不了台積電能賺的錢」，因此台積電有足夠資本支出，持續投資技術研發、先進製程與先進封裝，這是台積電最大競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

不會因單一洩密案受到絕對性影響

對於台積電前資深副總羅唯仁退休後旋即回鍋英特爾，傳帶走大批二奈米及以下先進製程機密資料。郭智輝說，此案已進入司法程序，他不便評論，若最終判定確實有涉及洩密，他個人當然認為應該予以嚴懲，但台積電並不會因單一個案而受到絕對性影響。

郭智輝以米其林餐廳主廚為例，英特爾長期只做自家的中央處理器（CPU），就像只會做廣東菜，而三星專長做記憶體，就像拿手菜是湘菜；但晶圓代工還包括川菜等一堆菜系，台積電專注晶圓代工，技術多樣、客戶多，就像八大門派菜系都有厲害廚師掌廚，懂得其中要訣，端出的菜也絕對好吃，又有好的用餐環境搭配，客人當然會一直上門光顧與買單。

高良率＋台供鏈群聚效應 對手難追趕

郭智輝剖析，半導體技術還在依循摩爾定律發展，台積電生產製造高良率是靠團隊經驗累積而來，這來自三個關鍵要素，一、台積電員工教育訓練是師徒制，由資深的工程師帶資淺工程師入門，經驗傳承紮實；二、台積電有一群優秀工程師專門負責在生產線改造設備，這是全世界半導體廠絕無僅有的，技術落地生產持續精進；三、設備精良與工程人員素質高以外，生產效率也高，獲利再投資最先進的設備，形成良性循環。

他強調，台積電由創辦人張忠謀擘劃的晶圓代工獨特模式，發展到今日的規模，是台積電從上到下所有員工的貢獻，還有整個群聚效應的半導體供應鏈，無人能出其右，地位無可撼動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法