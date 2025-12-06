盤勢分析》靜待FOMC會議 橫盤機率大

（路透）

美股四大指數前日漲跌互見，外傳美國有望取消AI晶片出口中國的禁令，AI霸主輝達股價止跌反彈，AI概念股昨日由台積電（2330）領軍再度發動，緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）同步上漲，PCB族群再度吸引資金回籠，IC載板龍頭欣興（3037）大舉噴出，外傳華邦電（2344）、南亞科（2408）有望躋身台灣50成分股，記憶體族群轉強，最後一盤台積電獲大單敲進拉高，加權指數終場上漲185.18點，收在昨日最高27980.89點，成交量約4548億元，週線連二紅。

安聯投信台股團隊表示，12月第一週三大法人全數站在買方，為8月來首見，其中，外資本週累積買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第二週買超，儘管聯準會降息步調預期、AI雜音與評價面成為近期左右盤勢的主要原因，不過，隨著聯準會新接手人選有望出爐，再度燃起市場對美國聯準會降息的預期。另一方面，AI大局並未改變，相關基礎建設仍將帶動供應鏈需求，且相關外溢投資題材也值得留意。

國票證券提醒，降息預期上升，市場情緒朝向樂觀發展下，台股也拉出一波千點反彈，不過成交量並未出現明顯放大，上方壓力不易一次突破，12月FOMC會議前以橫盤格局機率大。操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。

三大法人昨合計買超約420.3億元，其中外資買超368.7億元、投信賣超4.9億元、自營商買超56.4億元；外資台指期淨空單昨減少2616口，累積外資台指期淨空單約2.68萬口。（記者卓怡君）

