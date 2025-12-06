財經青紅燈》台成長贏過中的功臣

（資料照）

主計總處最新預估，我國今年GDP成長率將大幅調升至7.37%，不僅穩居「亞洲四小龍」之首，也再度贏過中國的「保5」，且是2010年以來新高紀錄；台灣成長上次超過中國是在2020年，主因是新冠疫情，如今台灣已是科技及創新大國，這次是憑藉人工智慧（AI）與出口強勁表現，贏得其他三小龍、再度超車中國，可說是贏的扎扎實實。

近日，總統賴清德向國人報告最新經濟成長表現，其中，2025年前三季經濟成長率已修正為5.54%、7.71%、8.21%，第四季預測成長7.91%，也較之前預測大幅增加；今年經濟成長率從原預測4.45%大幅調升至7.37%，將創下15年以來最高數字，不但位居「亞洲四小龍」之首、領先美日歐元區等主要經濟體，且將保5的中國遠遠甩在其後。



從最新總體經濟數據來看，較原本預估還要樂觀及正面，顯示我國當前正逢全球需求疲弱影響、國際不確定性加劇之際，仍可以充分展現強勁韌性，特別是AI投資熱潮，已成為今年台灣科技產業出口與投資的主要引擎。

毫無疑問，AI商機需求推升台灣晶片業出口暢旺，點燃催動台灣經濟成長的引擎，國內景氣持續增溫；所謂「股市是經濟的櫥窗」，受到總體經濟頻傳捷報鼓舞，台股大盤指數可望受到激勵而反彈，尤其往年歲末常有「元月紅包行情」，近期可望還有利多加持。

總而言之，台灣經濟成長力道這次能夠一舉超越其他三小龍，且拉大中國成長的差距，是長期的累積及厚植實力，絕對不是偶然或僥倖。（王孟倫）

