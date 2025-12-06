飆股幕後》美國深化AI基建利多 緯穎飆歷史新天價

（資料照）

記者方韋傑／特稿

美系雲端服務供應商亞馬遜因應國際局勢變動，將在美國合計投入600億美元（約新台幣1.87兆元）深化AI基礎設施布局，市場看好代工廠緯穎（6669）營運添材火，在買盤積極搶進下，股價昨日盤中觸及4745元，創下歷史新天價，終場收在4685元，漲幅3.08%，成交量1663張。

緯穎股價從4月股災以來，從低點1465元不斷墊高，月線已連9紅，10月大漲31%、11月漲幅4.7%、12月也有2.5%，4月低點以來累積漲幅達2.23倍。法人提醒，儘管AI題材仍有熱度，不過緯穎股價已在1個月內2度創高，投資人應留意追高風險。

法人觀察，緯穎大客戶亞馬遜目前已成為美國政府AI基建的重要一環，明年動土的工程中，就包括亞馬遜旗下多個資料中心區域，預計導入先進網路技術與AI運算能力，用電功率總計高達1.3GW。亞馬遜持續為美國政府提供對應的雲端運算服務，總單位數超過1.1萬個，未來可望持續上升。

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，為攜手客戶精準掌握美國市場商機，進一步更新集團的「美國製造」布局，決議出資4.5億美元（約新台幣140億元）用於打造美國德州新廠，以及供應墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需資金。

過去2個月投信買超緯穎約2千張，承接外資出脫張數，呈現土洋對作，但美系外資上月出具報告看好緯穎後市，目標價給出8000元，有望挑戰股王寶座，2026、2027年EPS預估將達346.1元與441.2元。

