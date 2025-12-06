飆股幕後》Gemini 3爆紅帶旺 創意2個月最大漲幅7成

（路透檔案照）

記者卓怡君／特稿

ASIC暨矽智財廠創意（3443）打入Google與特斯拉供應鏈，明年營運有望大爆發，獲得內外資法人一致看好，創意與台積電（2330）向來關係密切，該公司成功接獲多家CSP（雲端服務公司）大廠訂單，營收從9月起連3月創下新高，近來Google的Gemini 3一鳴驚人，由創意負責打造Google最新自研晶片，因為Gemini 3的成功，AI ASIC題材躍為市場寵兒，創意股價從10月起漲，日前衝上歷史新高價2280元，2個月波段最大漲幅達70%。

創意去年營收表現不如預期，因美國推出新的半導體禁令，使得數個中國客戶的tape out（設計定案）受到影響。在地緣政治風險下，創意快速轉變策略，大幅縮減中國營收比重，積極開發北美客戶，今年北美客戶營收比重提高到超過50%，更拿下多家北美CSP客戶專案，成為明年營收成長主力；市場傳出創意也拿下特斯拉新一代自駕車A15晶片專案，預計2027年量產。

請繼續往下閱讀...

法人預估，創意明年營收成長動能來自美系CSP客戶3奈米CPU及AI加速器專案、加密貨幣專案、新創公司專案等，明年Turnkey（量產業務）成長力道相當強勁，預估明年營收年增幅上看50%，但因量產業務營收比重拉高，使得明年毛利率恐有下滑風險。

投信自11月以來買超創意2953張，推升創意股價，但外資是股價創高最大贏家，外資從9月30日大買創意，並逢高調節。由於AI ASIC題材仍是AI概念股投資主軸，挾著明年業績爆發利多，創意股價未來仍有想像空間，逢回可多加留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法