大亞︰電纜本業優於去年 盼漆包線訂單回流

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大亞（1609）董事長沈尚弘昨談及集團電線電纜、能源、創投三大業務，他說，今年電線電纜本業可優於去年，綠能事業扣除一次性認列不利因素後也趨穩，創投方面聚焦製藥、生技、電子產業等，已投資10多億元，他透露，雖長期看好保瑞藥業（6472）發展，但將逐步減少持股，以減緩保瑞股價波動對大亞獲利影響。

電線電纜部分，沈尚弘維持正向看法，且今年可優於去年，成長動能來自電網強韌、工廠建廠熱絡，不過，住宅建設相對放緩。至於漆包線事業去年起表現欠佳，今年已是谷底，希望隨關稅底定，訂單回流好轉。

綠能因有新儲能案場加入，表現不錯，但今年與台電有合約爭議、颱風毀損南部光電案場等，第三季有一次性認列損失約4、5億元，不過，光電案場有保險可處理，與台電則在調解中，排除不利因素，明年展望可優於今年。

國際銅價飆新高，他說，短期因庫存價值提升而有利，但長期高銅價不必然是好事，伴隨著高波動性，對客戶、業者都有壓力。

