營收獲利速報︰華邦電、玉晶光

華邦電年增38% 創41個月新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，記憶體廠華邦電（2344）公布自結11月合併營收達86.3億元，月增4.92%、年增38.7%，創近41個月以來的新高；累計前11月合併營收達796.36億元，年成長5.85%。

華邦電總經理陳沛銘先前在法說會表示，因結構性供應缺口，DRAM本季平均售價與出貨量會有更大幅成長，DDR4、DDR3漲勢預期延續至2026年，甚至2027年也供應不足；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期續上漲。華邦電昨成交量達34.2萬張，盤中翻紅收61.8元，上漲4元、漲幅6.9%，三大法人共買超1.88萬張。

玉晶光年月雙增 看好智慧眼鏡後市

〔記者方韋傑／台北報導〕光學鏡頭廠玉晶光（3406）11月營收22.69億元，月增0.5%、年增11.6%，累計今年前11月營收為223.56億元、年增2.8%。玉晶光指出，12月需求仍較去年同期旺盛，今年營收應該有機會較去年成長。

玉晶光表示，AI應用大幅推升智慧眼鏡與相關模組需求，帶動公司明年營運及獲利表現有機會優於今年。玉晶光提到，虛擬實境市場雖略顯疲弱，但智慧眼鏡需求非常強勁，全球品牌積極打造生態系，帶動產品從拍照錄影轉向AI驅動，應用擴及工業、醫療、教育等場域，可望成為下一個大型運算平台。

