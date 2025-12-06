國營事業兩樣情》台電轉虧為盈 中油慘墊底

經濟部所屬「油電糖水」四大國營事業今年財務狀況呈現兩樣情，台電受惠電價微幅調整，全年有望賺四到五〇〇億元；台灣中油因長期自行吸收、補貼油氣價格，今年仍可能虧近百億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部所屬「油電糖水」四大國營事業今年財務狀況呈現兩樣情，台電受惠電價微幅調整，全年有望賺四到五〇〇億元，在四家公司中拔得頭籌；台糖也維持獲利；台灣中油因長期自行吸收、補貼油氣價格，今年仍可能虧近百億元；台水因調水價無望，近日又因污水賠償，虧損恐創新高。

台電仍累虧3500億

台電今年可望終止連三虧，因電價已有四波調整，且國際燃料持穩，自今年五月起單月都是賺錢，截至十月底，台電稅前盈餘有六九四億元。但冬季是離岸風電發電旺季，台電需要大量收購，且也進入單價較低的非夏季電價，因此年底盈餘將收斂，估全年仍上看四到五〇〇億元。

因藍白多次封殺中央編列千億元預算給台電，電價審議會日前已拍板，台電若有「超額盈餘」可直接打銷累虧，不必撥給電價穩定基金，將可降低台電的借款、利息壓力；目前台電仍有超過三五〇〇億元累虧，推算至少要七年才能弭平累虧。

中油估年虧近百億

中油因扛物價穩定任務，吸收油氣、瓦斯價格超過百億元，加上近年石化產業景氣差，中油前十一月稅前虧損約八十三億元、累虧八〇九億元，估今年可能虧近百億元，在四家國營事業成績墊底。

不過，經濟部也出手相救，十一月、十二月起陸續讓桶裝瓦斯、油價平穩措施調整，對於明年財務可減輕不少壓力。

台糖看好獲利68億

台糖長年維持賺錢，今年受惠營建毛利增加，前十一月稅前淨利六十億元，已比去年、前年全年的數字都還要亮眼，估全年稅前淨利可望有近六十八億元。

台水估虧損59億

至於台水前十一月稅前淨損為四十一．三億元，與去年同期虧損約三十一．七億元比較，虧損又增加九．六億元，預估年底虧損仍近五十九億，將再創新高。台水坦言，近日因基隆水質污染、淡水管線遭損壞復水緩慢等須清洗水塔、水費扣減等，虧損壓力再增。

