學習2奈米 台積電美廠派數百工程師來台受訓

台積電在美國投資設廠，持續訓練需求的人力，為了預備第二座廠的量產時程，近期再度派數百名工程師來台受訓三奈米及二奈米製程技術。（法新社檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電在美國投資設廠，持續訓練需求的人力，暌違多年，為了預備第二座廠的量產時程，近期再度派數百名工程師來台，分別赴台南、高雄廠受訓三奈米及二奈米製程技術，顯示因應地緣政治，美國積極建立半導體在地製造，台積電美國廠將加速推進先進製程。

台積電美國廠第一座廠去年第四季量產，採五奈米家族製程四奈米切入。美國廠於二〇二一年春天，首度調派近百名工程師來台受訓達一年半之久，也派遣諸多台籍工程師赴美，成為該廠種子部隊，並透過當地社區學院等多元管道，培訓生產線技術員。

請繼續往下閱讀...

第二座廠正在建置廠務設施，預計二〇二七年第三季採三奈米製程量產，第三座廠力拚二〇二八年試產，預計切入二奈米與A十六製程。業界估計因AI需求，全球二奈米廠約至少達十六座，美國可望會有二座，台灣仍是主要生產基地，約達十座之多。台積電位於台南園區的晶圓十八廠B是量產三奈米重要廠區，高雄楠梓的晶圓二十二廠是二奈米的主要廠區之一。近期台積電美國廠為了預備第二座廠的量產，再度調派美國工程師來台，人數比四年前更多，分別赴台南、高雄廠受訓三奈米及二奈米製程技術。

業界人士認為，熱門「造山者」紀錄片呈現台灣第一批工程師赴美國無線電公司RCA技術移轉半導體的辛苦經歷，相隔近半世紀，台積電美國廠則派大批美國工程師來台，顯見台灣半導體業已力拚到全球領先的重要地位。

前經長郭智輝：台輸出是「操作標準」 不會被整碗端走

美國商務部長盧特尼克近日受訪指出，台灣會訓練美國勞工，最終目標是將半導體供應鏈轉移到美國；前經濟部長郭智輝表示，美國需要我們協助訓練的主要是生產線運轉工程師，台灣輸出的是「操作標準」。他說，台灣擁有金字塔頂端最核心先進製程研發、良率優化專業人才，加上幾十年累積的生態系，這些是無法被取代的，大家不要嚇到，以為台灣半導體業會被「整碗端走」，要對台灣有信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法