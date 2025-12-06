台美關稅談判 卓揆：世界趨勢降到15％

對於台美關稅談判，行政院長卓榮泰昨接受廣播專訪表示，世界趨勢好像都是降到十五％，盼關稅能合理調降且不疊加。（行政院提供）

盼關稅調降且不疊加

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台美關稅談判，行政院長卓榮泰（見圖，行政院提供）昨接受廣播專訪表示，供應鏈外移並非台美關稅談判條件，談判團隊始終以對台灣有利的台灣模式進行談判，盼關稅能合理調降且不疊加等。被問到稅率能否降至十五％，他說，世界趨勢好像都是降到十五％，關稅十％的國家應是非美國逆差國，也期盼能在可預見的短時間內，與美方盡速達成協議，讓百工百業安定下來。

不會把供應鏈移出

外界認為台灣模式就是把台灣產業鏈外移，卓揆指出，廠商赴海外設廠，不代表整個供應鏈外移。台灣具備高效率人力、公共建設、醫療系統、教育制度等優勢，這些都不可能一夕轉移。高科技產業是台灣的護國神山，政府除強化供應鏈外，更要把垂直供應鏈完整打造，確保產業根留台灣。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，供應鏈外移不在談判內容之中，政府與企業都堅持台灣要保有製造領先地位，也歡迎企業進行自主性全球布局並根留台灣，台積電就是很好案例，除布局美、日、德，也在台灣各地持續設廠，不會把供應鏈移出。

卓揆指出，台灣當然希望條件優於競爭對手，且若關稅導致台灣與其他競爭國家相比失去競爭力，相信台美都不樂見，畢竟有競爭力的台灣，防衛能力才能更強，相信雙方對此有高度默契。

對於台灣對美投資金額是否為三千億美元起跳？卓揆說，沒有聽過這個數字，各界關注台灣投資金額與日本、韓國的落差，但其實談判還是一對一的過程。

至於台灣是否協助訓練美國勞工，卓揆指出，台灣有高效率的人力，但能否把這種職場文化帶到美國，需要時間，如台積電在美國設廠希望達到與台灣廠一樣的效率，就必須有一批高效率人力，但台灣人力也很缺乏，因此所謂訓練，可能是在美國有部分需求，因此業者訓練產業需要的人。

從感恩節期待到聖誕節 盼盡速敲定

台美談判能否在年底前完成？卓揆表示，目前已完成技術性磋商，並進行總結會議前的文書交換，盼與美方盡速達成協議，「我們從感恩節期待到聖誕節」，也盼大家對談判團隊有信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法