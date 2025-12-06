先進晶片輸中踩煞車 美跨黨派參議員提安全晶片法案

美國跨黨派參議員四日提出「安全晶片法案」（SAFE CHIPS Act），禁止川普政府至少未來二．五年鬆綁限制中國取得美國AI晶片的規則，此舉形同封鎖輝達出售中國其H200，以及更為先進的Blackwell系列人工智慧晶片。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國跨黨派參議員四日提出「安全晶片法案」（SAFE CHIPS Act），禁止川普政府至少未來二．五年鬆綁限制中國取得美國AI晶片的規則，此舉形同封鎖輝達出售中國其H200，以及更為先進的Blackwell系列人工智慧（AI）晶片。

輝達、Google、超微AI晶片 兩年半內禁輸中

由共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）提出的該法案，要求美國商務否決任何讓中國、俄國、伊朗或北韓買家取得比現有美國放行更為先進的AI晶片出口許可，該禁令為期三十個月，此後美國商務部若有意改變規則，必須在新規生效前一個月向國會進行簡報。

芮基茲聲明說，該法案在AI領域上維持美國對中國優勢至關重要，「美國生產最好的AI晶片，阻止北京取得這些AI晶片，對國家安全非常重要」；包括超微、Google等晶片也受此法案規範。

彭博報導，該法案對輝達說服川普政府與國會鬆綁出口管制的努力構成挑戰，前一天，輝達甫成功遊說國會放棄通過「保障國家AI獲取與創新法案」（GAIN AI Act）的出口管制規範。

輝達針對「安全晶片法案」回應說，「正如總統的AI行動計畫，全球各地非軍事企業應能選擇美國技術組合，進而促進美國就業與國家安全」。

美國跨黨派參議員此舉正值川普及其幕僚考慮是否放行輝達向中國銷售H200之際，如果准許，將是美對中政策的重大轉變。目前允許輝達出售專為中國市場設計的AI晶片H20，美國商務部撤銷H20晶片輸中管制規則，以換取中國延後生效其稀土出口規範。

H200於兩年前推出，較H100配置更多高頻寬記憶體（HBM），使其能更快速的處理資料，其功能較H20強大兩倍。

