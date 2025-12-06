自由電子報
美貿易代表：對中貿易須平衡 縮減25%「正確方向」

2025/12/06 05:30

國貿易代表葛里爾四日指出，美中貿易必須平衡，而且規模可能需要縮小。他說，他認為美中貨物貿易下滑二十五％是「正確方向」。 （路透）國貿易代表葛里爾四日指出，美中貿易必須平衡，而且規模可能需要縮小。他說，他認為美中貨物貿易下滑二十五％是「正確方向」。 （路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國貿易代表葛里爾四日指出，美中貿易必須平衡，而且規模可能需要縮小。他說，他認為美中貨物貿易下滑二十五％是「正確方向」。

中國海關總署上月數據顯示，中國十月對美出口年減二十五％，從九月的年減二十三％跌幅加劇，也是連續七個月兩位數下滑。

美中貿易不應相互依賴

葛里爾在華盛頓舉行的政策會議「美國成長高峰會」上表示，「我們與他們（中國）的貿易必須更加平衡，或許必須縮小規模，以致彼此不那麼相互依賴，且貿易領域必須是非敏感產品」。

貿易領域必須是非敏感產品

他說，美國總統川普的政策有助於達成與中國貿易更加平衡的目標，目前整體情況較川普一月上任時好。他強調，「我不認為有人希望與中國爆發全面經濟衝突，我們也不想這麼做」。

他補充，在美中關係中，美國握有從軟體到半導體等許多籌碼，許多盟邦也有意願採取協調行動。他說，「目前的決定是，我們希望雙方關係穩定」，與此同時，美國也必須提振戰略物資，包括關鍵礦產的工業生產。

他表示，美中關係目前穩定，而華府每日密切關注局勢，「此刻，我們希望確保中國採購我們應銷售給他們的產品，包括飛機、化學品、醫療器材與農產品，而我們能向他們採購非敏感商品」。

在此前一日，美國財政部長貝森特表示，中國有望達成美中貿易協議下的承諾，包括其採購一千兩百萬噸黃豆的承諾，預定二〇二六年二月底完成。

點名加拿大、墨西哥 不該被利用淪中越出口中心

葛里爾另指出，加拿大與墨西哥不應被利用成為中國、越南、印尼與其他國家的出口中心，目前墨西哥已出現該狀況。在川普第一任期時，他曾協助美墨加貿易協定的談判，當中存在一些問題，而目前一些措施，包括進口汽車關稅，正有助於糾正相關議題。

