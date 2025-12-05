助訓美勞工 政院：很自然的事

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判進入最後關鍵段，美國商務部長盧特尼克三日受訪暗示，台灣投資金額逾三千億美元，並透露台灣會協助訓練美國勞工。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前表示談判並未對此交換意見；行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會說明，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。

李慧芝強調，行政院台美經貿工作小組會秉持賴總統與行政院長卓榮泰的指示，全力推進對美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率及二三二條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時向國人說明。

楊珍妮日前在立法院表示，沒有談到訓練美國技術勞工換取關稅減讓一事，這與美國商務部長盧特尼克的說法似有不同，是否為新的談判條件？李慧芝指出，楊珍妮日前說過的是，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

另盧特尼克暗示，台灣投資金額逾三千億美元，是否代表近期談判有進展？李慧芝強調，美方提到的三千億美元半導體投資，「並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器等先前已宣布投資美國的半導體公司」。

