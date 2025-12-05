美國商務部長︰台將訓練美勞工 助半導體返美

美國商務部長盧特尼克表示，台灣會協助訓練美國勞工。（路透資料照）

最終目標 將整個供應鏈都留在美國

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克三日表示，美國和台灣的貿易談判仍在進行中，美國政府的目標是把半導體製造業帶回美國，因此協議內容當然包括由台灣訓練美國勞工生產半導體，並期待台灣做出大規模投資承諾。

盧特尼克接受CNBC訪問指出，美國和台灣正在進行貿易談判，「事實上，政府的目標是把半導體製造業帶回美國」。盧特尼克今年九月曾說，希望美國消費的四十％至五十％半導體是在本土生產。

盧特尼克說，台積電宣布加碼亞利桑那州工廠的投資一〇〇〇億美元，使投資總額達一六五〇億美元，美光科技和德州儀器也增加了投資，因此在美國的投資總額達到三〇〇〇億美元左右，「我想，如果我們與台灣達成協議，投資金額還會更高」。

盧特尼克強調：「當然，他們也會訓練美國員工，最終目標是將供應鏈轉移到美國，在美國生產半導體和藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國，這就是我們全部的目的。」

盧特尼克的發言，證實「路透」先前對美國貿易談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資和協助美國訓練晶片工程人才。不過，報導也引述消息人士說，在美台敲定最終談判結果前，任何協議內容都可能改變。

此外，美國財長貝森特三日稍早表示，美台關係「維持不變」，被問及美國是否會保護台灣免受中國入侵時，他說：「我不回應假設性問題。」

貝森特還指出：「全球經濟的單一故障點將是台灣晶片供應中斷。」在被問及美國將晶片生產遷回國內，是否會降低美國保衛台灣的可能性時，他說：「這是個有缺陷的問題，降低風險並不代表你改變了什麼事情。」

