賴清德︰當年先進晶圓製造西進 就沒有今日台灣

矽島2度差點被挖空

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索金專訪。當被問及美國是否應該允許輝達將最先進晶片出售中國？賴清德說，關於美國的內政，身為台灣總統他不方便評論，但台灣在二〇〇〇年左右，曾發生類似事情，當時社會討論台灣晶圓製造是否該開放赴中投資？結果是認為不宜、不應該過去；事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣先進製程到中國，就沒有今日的台灣。

賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索金專訪。（總統府提供）

主持人又問，川普總統曾說希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球四十％到五十％的半導體晶片，這會讓台灣對美國而言變得更有價值、還是降低重要性？

賴清德說，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能；因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本與歐洲，或任何公司認為需要去的地方，促進世界的繁榮跟進步。

樂意協助美國再工業化

賴總統強調，當川普總統希望台灣的半導體產業或是相關協力廠商能到美國投資時，基本上我們是贊成的，希望台灣能夠幫助美國再工業化；川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。

賴清德認為，理解川普總統的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。至於何時可達到四十％或五十％目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

