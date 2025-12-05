川普讚黃仁勳聰明人 晶片禁令各自表述

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（中）在國會山莊表示，支持出口管制，我們應該確保美國企業擁有最好、最多和最先進的晶片。（法新社）

川普傳達晶片管制立場 黃警告勿坐視中企主導AI市場

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳三日赴白宮會見美國總統川普，兩人討論晶片出口管制問題，黃仁勳稍後出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的活動時警告，若美企坐視華為等中國競爭者主導市場，中國很快將會致力輸出人工智慧（AI）技術到全球，包括推動類似「一帶一路」的AI計畫。

黃仁勳承認與川普確實談過出口限制，但拒絕透露細節。川普則稱讚黃仁勳是個「聰明人」，並強調已向黃仁勳傳達他對晶片出口管制的立場，以及輝達可向中國提供何種類型晶片的看法。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳稍後在國會山莊受訪時指出：「我已多次說過，支持出口管制，我們應該確保美國企業擁有最好、最多和最先進的（晶片）。」

傳美國防授權法 將排除晶片限制條款

知情人士透露，美國國會原本要求將限制對中國出口先進AI晶片的《GAIN AI法案》納入五日公布的年度《國防授權法案》（NDAA）中，但經輝達強力遊說後，國會議員已打消這個念頭。該法案原計畫要求輝達和AMD（超微）等晶片製造商，在向受限制國家出口先進AI晶片前，必須優先滿足美國客戶的需求。

黃仁勳表示，《GAIN AI法案》未納入年度《國防授權法案》是明智之舉，前者對美國的傷害甚至大於《AI擴散法案》。

黃批各州各自為政 聯邦訂AI監管最明智

黃仁勳也批評：「各州各自為政的AI監管措施將使這個產業陷入停滯，並導致國安隱憂，因我們必須確保美國儘速推進AI科技，由聯邦訂定AI監管措施才最明智。」

黃仁勳出席CSIS的活動時警告，管制輝達對中國出口晶片，等於美國讓出全球第二大AI市場，給華為等中國業者留下開發技術的空間，最終在國際舞台與美國企業競爭。

黃仁勳強調，正如中國領導人習近平推動「一帶一路」計畫，幫助華為出口五G技術到許多國家，現在也有AI版「一帶一路」計畫，他們肯定會加速推廣中國技術，進而快速成為生態系核心一環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法