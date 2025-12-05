盤勢分析》量縮盤堅 小型股有優勢

台股最後一盤靠著小拉台積電，加權指數由黑翻紅，收盤小漲2.67點。（中央社資料照）

美國就業數據不佳，12月降息幾乎已是板上釘釘，美股四大指數前天同步上漲，但台股昨日水淺無大魚，早盤指數衝高後立刻面臨賣壓，成交量急速萎縮，上攻無力，不過傳出美國政府有意簽署行政命令強化機器人產業，資金湧向機器人族群；散裝航運因波羅的海指數（BDI）爆漲近10%，股價強勢噴出。反觀大型電子權值股並無表現，靠金融股撐盤，最後一盤靠著小拉台積電（2330），加權指數由黑翻紅，收盤小漲2.67點，收在27795.71點，成交量縮減至3966億元。

凱基投顧指出，技術面顯示多方占優勢，但由於成交量未達月均量（約5525億元），近期盤勢仍不排除出現震盪走勢，但只要持續維持在5日均線以及月線之上，波段漲勢有望延續，上檔將陸續挑戰11月11日黑K高點28187點以及歷史新高28554點，在成交量放大至月均量之前，盤勢恐將以盤堅的方式逐步向上，現階段部分中小型股表現將強於權值股，操作上可關注具利多題材或即將公布11月營收表現亮麗的相關強勢股。

國票證券指出，台股近兩日成交量能低於5日均量，意味追漲動能趨緩，下週美國聯準會將召開今年最後一次利率決策會議，在降息與暫停兩股勢力拉扯下，股市難有表現空間，預期本週台股在短均線附近震盪，題材股仍有表現機會。

三大法人昨合計買超105.1億元，其中外資買超103.4億元、投信賣超11.3億元、自營商買超13億元；外資台指期淨空單昨小增215口，累積外資台指期淨空單約2.94萬口。（記者卓怡君）

