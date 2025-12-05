財經青紅燈》習近平溜滑梯

習近平主政後經濟有如溜滑梯，反讓台灣有機會再次啟動高成長引擎。（美聯社資料照）

主計總處上修我國今年經濟成長率可達7.37%、創15年新高，而中國就算美化數據、也只能「保5」。過去30年幾年來，中國在所謂「改革開放」、加入世界貿易組織（WTO），且發展基期低於台灣，經濟成長幾乎是一路領先，但近5年來已二度被台灣超越；習近平主政後經濟有如溜滑梯，反讓台灣有機會再次啟動高成長引擎。

從前中共領導人鄧小平推動「改革開放」，1990年代台商大舉西進，中國經濟成長率開始超過台灣，加上2001年加入WTO、中國成為世界工廠，享受長達20年的雙位數成長，台灣則進入中低速成長。

2020年台灣因防疫成功與轉單效應，經濟成長率3.39％，超過中國的2.24％，是30年來首度超車；2025年受惠於全球AI需求大爆發，台灣預估成長率將破7％、再度超越中國，而其他年份雙方差距逐漸縮小，近5年來呈現「中國踩煞車、台灣催油門」的黃金交叉趨勢。

相較江澤民、胡錦濤主政時期，中國平均經濟成長率約9.7％、10.7％，習近平第一個任期滑落到7.4％，第二個任期僅剩5.2％，第三任登基「習皇帝」後，就算拚命美化數據，例如商務部與外匯管理局的外資數據「兜不攏」、青年失業率「蓋牌」、土地與房產銷售數據「消失」與透過GDP平減指數來「灌水」成長等，也只能保5。

習近平主政以來，中國經濟成長率如溜滑梯，若他真的「萬萬歲」，那台灣經濟成長率超過中國將成為「新常態」。（高嘉和）

